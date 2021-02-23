В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

В Грузии арестовали оппозиционного депутата Нику Мелию, возглавляющего партию Саакашвили. Депутата обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года

Ник Мелия (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Сотрудники полиции штурмовали офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и арестовали ее лидера Ника Мелия. Кадры задержания показал «Первый канал» Грузинского телевидения.

По данным телеканала, Мелия был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.

По информации телеканала «Рустави 2», во время штурма офиса ЕНД силовики применили слезоточивый газ. Об этом также сообщил портал «Новости Грузия». По его данным, силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине.

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы появившейся в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, а сам Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД — главной оппозиционной силой.