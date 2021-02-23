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Политика ,  
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В Грузии арестовали главу партии Саакашвили

В Грузии арестовали оппозиционного депутата Нику Мелию, возглавляющего партию Саакашвили. Депутата обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года
Ник Мелия
Ник Мелия (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Сотрудники полиции штурмовали офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и арестовали ее лидера Ника Мелия. Кадры задержания показал «Первый канал» Грузинского телевидения.

По данным телеканала, Мелия был задержан в одном из кабинетов офиса партии в Тбилиси, в котором он забаррикадировался вместе со своими сторонниками.

По информации телеканала «Рустави 2», во время штурма офиса ЕНД силовики применили слезоточивый газ. Об этом также сообщил портал «Новости Грузия». По его данным, силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине.

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Георгий Гахария

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы появившейся в тот же год коалиции «Грузинская мечта», основанной бизнесменом Бидзиной Иванишвили. ЕНД перешла в оппозицию, а сам Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД — главной оппозиционной силой.

Суд постановил арестовать Мелию 17 февраля. До этого депутат, который обвиняется в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, был освобожден под залог. 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета.

Причиной организованных оппозицией акций протеста, начавшихся в Тбилиси в июне 2019 года, стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте. Во время него депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих и полиции тогда пострадали несколько сотен человек.

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Ираклий Гарибашвили (в центре)

Добровольно сдаться властям Мелия отказался и с 16 февраля находился в офисе своей партии, где собрались его сторонники. Они не пускали в здание сотрудников полиции.

На фоне разногласий с однопартийцами, вызванных решением об аресте Мелии, премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. 22 февраля парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили.

Автор
Виктория Полякова
Грузия оппозиционная партия
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