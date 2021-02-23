Глава правящей партии Грузии поблагодарил силовиков за задержание Мелии

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков, которые участвовали в задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Об этом сообщает грузинский портал iPress.

«Мы благодарим министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого сотрудника полиции, которые, без преувеличения, показали пример довольно сложной операции, защищающей достоинство государства и обеспечивающей соблюдение закона», — сказал Кобахидзе.

В своей речи он назвал Мелию, а также других оппозиционеров — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшую и.о. главы государства Нино Бурджанадзе, экс-гендиректора телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию и др. — «новыми большевиками», которые «вновь выступили против грузинского государства».

Операцию по задержанию оппозиционеров Кобахидзе назвал противодействием радикалам, обеспечением соблюдения закона и поддержанием демократического конституционного порядка.