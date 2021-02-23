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Глава правящей партии Грузии поблагодарил силовиков за задержание Мелии

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поблагодарил силовиков, которые участвовали в задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Об этом сообщает грузинский портал iPress.

«Мы благодарим министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого сотрудника полиции, которые, без преувеличения, показали пример довольно сложной операции, защищающей достоинство государства и обеспечивающей соблюдение закона», — сказал Кобахидзе.

В своей речи он назвал Мелию, а также других оппозиционеров — экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшую и.о. главы государства Нино Бурджанадзе, экс-гендиректора телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию и др. — «новыми большевиками», которые «вновь выступили против грузинского государства».

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Ираклий Гарибашвили (в центре)

Операцию по задержанию оппозиционеров Кобахидзе назвал противодействием радикалам, обеспечением соблюдения закона и поддержанием демократического конституционного порядка.

Полиция Грузии задержала Мелию 23 февраля. В полиции отмечают, что при задержании перед и внутри офиса «Единого национального движения» собрались граждане и оказали сопротивление силовикам. Правоохранители применили в отношении них силу и спецсредства. Телеканал «Рустави 2» сообщал, что речь шла в том числе о слезоточивом газе.

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Фото:РИА Новости

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Мелии вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог. Парламент одобрил снятие с Мелии депутатской неприкосновенности.

Причиной штурма летом 2019 года стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в грузинском парламенте. В ходе мероприятия депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента, а заседание велось на русском языке. После этого начались акции протеста, в ходе которых пострадали несколько сотен человек.

Мелия — глава партии «Единое национальное движение», которую основал Саакашвили. Она была у власти, пока Саакашвили занимал президентский пост, но в 2012 году проиграла выборы в парламент. Победу тогда одержала коалиция «Грузинская мечта», которую основал предприниматель Бидзина Иванишвили.

Партия Саакашвили стала оппозиционной, а сам он вскоре покинул страну.

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