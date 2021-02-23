Грузинская полиция задержала 21 человека во время рейда офиса партии

Обстановка у штаб-квартиры партии «Единое национальное движение», Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Грузинская полиция задержала 21 сторонника оппозиционной партии «Единое национальное движение» во время рейда в офис партии. Об этом сообщает Georgia Today. Сейчас всех задержанных уже отпустили.

Среди них оказался бывший вице-премьер страны Георгий Барамидзе. Он сказал, что потерял сознание во время спецоперации полиции и бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь. Пришел в себя он уже в полицейской машине.

В офисе партии полицейские провели обыски. Как сообщает «Тбилисская неделя» со ссылкой на телеканал «Мтавари», правоохранители изъяли сервера и жесткие диски.

В оппозиции сообщили, что намерены устроить сегодня митинг перед зданием правительства из-за прошедших задержаний.