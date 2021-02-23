Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом к наступлению

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты. Об этом он написал в Facebook.

«Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление», — сказал Саакашвили.

Он также осудил задержание в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия. Саакашвили заявил, что те, кто его задержали, сами «сядут очень надолго».

Полиция Грузии задержала Мелию 23 февраля. Ему вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог.