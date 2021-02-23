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Саакашвили обратился к грузинской оппозиции с призывом к наступлению

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты. Об этом он написал в Facebook.

«Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное, это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление», — сказал Саакашвили.

Он также осудил задержание в Тбилиси председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия. Саакашвили заявил, что те, кто его задержали, сами «сядут очень надолго».

В Грузии арестовали главу партии Саакашвили
Политика
Ник Мелия

Полиция Грузии задержала Мелию 23 февраля. Ему вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог.

По данным полиции, при задержании Мелии перед офисом «Единого национального движения» и внутри здания собрались граждане и оказали сопротивление силовикам. Правоохранители применили в отношении них силу и спецсредства. Телеканал «Рустави 2» передавал, что речь шла в том числе о слезоточивом газе.

Georgia Today сообщила, что полиция задержала 21 сторонника оппозиционной партии «Единое национальное движение» во время рейда в офис партии. Позже всех задержанных уже отпустили.

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Штурм парламента летом 2019 года начался после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое там проходило, депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента. Само заседание велось на русском языке. Это вызвало акции протеста, во время которых пострадали несколько сотен человек.

Мелия — глава партии «Единое национальное движение», которую основал Саакашвили. Она была у власти, пока Саакашвили занимал президентский пост, но в 2012 году проиграла выборы в парламент. Победу тогда одержала коалиция «Грузинская мечта», основанная предпринимателем Бидзином Иванишвили.

Партия Саакашвили стала оппозиционной, а сам он вскоре покинул страну. Позже он получил украинское гражданство.

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