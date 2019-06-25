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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+16,28%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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Власти Грузии обвинили члена созданной Саакашвили партии в беспорядках
Одного из лидеров бывшей партии власти Грузии вызвали в местную Генпрокуратуру, чтобы предъявить обвинение в организации протестов. Речь идет о Никаноре Мелии от партии «Единое национальное движение», созданной Михаилом Саакашвили
Никанор Мелия (Фото: nacionalurimodzraoba / Facebook)

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках в Тбилиси и вызвала для предъявления обвинения одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает «Имеди».

«Никанора Мелию вызывают в Генеральную прокуратуру с целью предъявления обвинения», — цитирует издание сообщение Генпрокуратуры. Ему собираются предъявить обвинение по ч. 1 и по ч. 2 ст. 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, руководство или участие в нем). Мелии по этой статье грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Кроме того, прокуратура сообщила, что уже обратилась в парламент с просьбой разрешить задержать депутата. Партия «Единое национальное движение» была создана в октябре 2001 года Михаилом Саакашвили.

Общество
Депутат Гаврилов обвинил Саакашвили в попытке госпереворота в Грузии

С 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Российский депутат Сергей Гаврилов, который является сейчас главой организации, должен был ее заседание открыть. Так как мероприятие проходило в здании парламента Грузии, Гаврилов занял место спикера местного парламента, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. В результате у стен здания собрался митинг. Правоохранительные органы разогнали его, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Во время протестов 20 июня экс-президент Грузии, а ныне — украинский политик Михаил Саакашвили обратился к сотрудникам правоохранительных органов с предложением перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и перейти на сторону протестующих.

Призыв Саакашвили осудила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению... Пришло время государству отреагировать на все эти нарушения», — заявила она.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Грузия, массовые протесты, Михаил Саакашвили
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