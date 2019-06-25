Власти Грузии обвинили члена созданной Саакашвили партии в беспорядках

Одного из лидеров бывшей партии власти Грузии вызвали в местную Генпрокуратуру, чтобы предъявить обвинение в организации протестов. Речь идет о Никаноре Мелии от партии «Единое национальное движение», созданной Михаилом Саакашвили

Никанор Мелия (Фото: nacionalurimodzraoba / Facebook)

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках в Тбилиси и вызвала для предъявления обвинения одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает «Имеди».

«Никанора Мелию вызывают в Генеральную прокуратуру с целью предъявления обвинения», — цитирует издание сообщение Генпрокуратуры. Ему собираются предъявить обвинение по ч. 1 и по ч. 2 ст. 225 Уголовного кодекса Грузии (организация группового насилия, руководство или участие в нем). Мелии по этой статье грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Кроме того, прокуратура сообщила, что уже обратилась в парламент с просьбой разрешить задержать депутата. Партия «Единое национальное движение» была создана в октябре 2001 года Михаилом Саакашвили.

С 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.