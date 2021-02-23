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Nord Stream напомнил ЕС о необходимости защищать европейские компании

Европейская комиссия и правительства стран должны защищать европейские компании от экстратерриториальных санкций, сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2, комментируя отказ компаний от участия в российско-европейском проекте «Северный поток-2» из-за санкций со стороны США.

«Защищать европейские компании от экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия, которые считают, в свою очередь, что подобные санкции противоречат международному праву и нарушают энергетический суверенитет», — сообщили в Nord Stream 2.

В компании напомнили, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает против санкций, «затрагивающих европейские компании, которые полноправно и законно осуществляют свой бизнес».

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Фото:J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Также против вмешательства в США в дела европейский государств высказался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говорится в сообщении Nord Stream 2. В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщала, что ЕС считает санкции США против «Северного потока -2» неприемлемыми, отметили в компании.

США ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. Тогда же швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны строительства газопровода. В результате работы возобновились лишь через год.

Новые санкции против «Северного потока-2» конгресс США согласовал в декабре 2020 года. Они касались тех предприятий, которые оказывают помощь в сертификации и страховании. Ограничения вступили в силу с начала 2021 года. После этого от участия в проекте отказались норвежская организация Det Norske Veritas, которая должна была заниматься проверкой трубопроводной системы, и датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll.

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Фото:J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

В понедельник, 22 февраля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о выходе не менее чем 15 компаний из проекта. На следующий день Reuters сообщил об отказе от участия в проекте еще одной страховой компании — немецкой Munich Re.

Европейские политики неоднократно критиковали американские санкции в отношении «Северного потока-2». В частности, канцлер Германии Ангела Меркель называла их неуместным средством, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что полностью разделяет такой подход Берлина.

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