Nord Stream напомнил ЕС о необходимости защищать европейские компании

Европейская комиссия и правительства стран должны защищать европейские компании от экстратерриториальных санкций, сообщили РБК в пресс-службе Nord Stream 2, комментируя отказ компаний от участия в российско-европейском проекте «Северный поток-2» из-за санкций со стороны США.

«Защищать европейские компании от экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия, которые считают, в свою очередь, что подобные санкции противоречат международному праву и нарушают энергетический суверенитет», — сообщили в Nord Stream 2.

В компании напомнили, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает против санкций, «затрагивающих европейские компании, которые полноправно и законно осуществляют свой бизнес».

Также против вмешательства в США в дела европейский государств высказался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говорится в сообщении Nord Stream 2. В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщала, что ЕС считает санкции США против «Северного потока -2» неприемлемыми, отметили в компании.