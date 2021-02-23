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Политика ,  
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Захарова оценила заявление США о противодействии «Северному потоку-2»

Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press
Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Власти США признали, что они подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции в угоду собственным геополитическим интересам. Такими словами официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия «Северному потоку-2» является геополитика.

Запись в facebook пользователя maria.zakharova.167

«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — сказала Захарова.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, с какой точки зрения — «геополитической, экономической или моральной» — проект строительства газопровода является плохим, сказал: «Мы говорим в плане геополитики».

Госдеп оценил эффективность санкций США против «Северного потока-2»
Политика
Нед Прайс

Кроме того, он вновь напомнил, что строительство газопровода является «плохой сделкой» для Европы. «Она плоха для Европы. Она противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики», — заявил он.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год. По нему будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

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В декабре 2019 года администрация Дональда Трампа ввела санкции против «Северного потока-2». Вечером 22 февраля новая администрация Джо Байдена внесла российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода, и его собственника — компанию «КВТ-Рус» — еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). Ранее, в середине января, США ввели санкции в отношении «Фортуны» в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

Мария Захарова Северный поток-2 Госдепартамент США МИД России
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