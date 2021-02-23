Захарова оценила заявление США о противодействии «Северному потоку-2»

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Власти США признали, что они подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции в угоду собственным геополитическим интересам. Такими словами официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия «Северному потоку-2» является геополитика.

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«Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — сказала Захарова.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, с какой точки зрения — «геополитической, экономической или моральной» — проект строительства газопровода является плохим, сказал: «Мы говорим в плане геополитики».