Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили (в центре) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны под руководством Ираклия Гарибашвили, возглавившего кабмин во второй раз. Трансляция заседания шла на Facebook грузинского парламента.

«89 за, двое против. Парламент Грузии выразил доверие», — заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе (цитата по «РИА Новости»). Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром во второй раз.

Правящая партия «Грузинская мечта» занимает в парламенте 90 мест из 150. Для выражения доверия было необходимо 75 голосов.

Предыдущий глава грузинского правительства Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий в кабинете министров по поводу ареста депутата парламента и лидера оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Ники (Никанора) Мелии и неисполнения этого решения полицией.