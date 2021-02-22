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Политика ,  
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Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили (в центре)
Ираклий Гарибашвили (в центре) (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны под руководством Ираклия Гарибашвили, возглавившего кабмин во второй раз. Трансляция заседания шла на Facebook грузинского парламента.

«89 за, двое против. Парламент Грузии выразил доверие», — заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе (цитата по «РИА Новости»). Ираклий Гарибашвили стал премьер-министром во второй раз.

Правящая партия «Грузинская мечта» занимает в парламенте 90 мест из 150. Для выражения доверия было необходимо 75 голосов.

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Георгий Гахария

Предыдущий глава грузинского правительства Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий в кабинете министров по поводу ареста депутата парламента и лидера оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Ники (Никанора) Мелии и неисполнения этого решения полицией.

Мелию арестовали 17 февраля. Он обвиняется в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года, но был освобожден под залог. 16 февраля парламент проголосовал за снятие с него депутатского иммунитета.

Причиной акции протеста стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте. В ходе него депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место председательствующего и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали несколько сотен человек. Тогда главой правительства был Гахария.

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