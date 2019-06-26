Парламент Грузии лишил депутата экс-партии Саакашвили неприкосновенности

Парламент Грузии поддержал призыв Генпрокуратуры страны лишить одного из лидеров партии «Единое национальное движение», Никанора Мелию, депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает местный телеканал Rustavi 2.

В голосовании участвовали 92 депутата, из которых 91 высказался за лишение. Один человек воздержался.

В Грузии против Мелии ведется расследование по делу об организации беспорядков на митинге в Тбилиси. Накануне Генпрокуратура страны предъявила депутату обвинения.

В Генпрокуратуре отметили, что МВД Грузии опознало большинство участников митинга, которые совершали насильственные действия во время акций протеста 20 и 21 июня, а именно: пытались штурмовать здание парламента, кидали различные предметы в сотрудников полиции и повредили частную собственность. Грузия Online отмечает, что сам депутат назвал уголовное дело политизированным.