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В Грузии дали срок россиянину за слежку за оскорбившим Путина ведущим

По версии следствия, мужчина незаконно въехал в Грузию и следил за журналистом Георгием Габунией, который летом 2019 нецензурно выразился в адрес Путина в прямом эфире

Тбилисский городской суд приговорил гражданина России к четырем годам лишения свободы по делу о слежке за ведущим грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгием Габунией, сообщается на сайте Генпрокуратуры Грузии.

По версии следствия, мужчина незаконно пересек границу Грузии, используя поддельный паспорт. В период с 11 февраля по 13 июня 2020 года он «систематически следил» за Габунией и собирал личную информацию о нем.

Россиянина признали виновным по статьям о преследовании, незаконном пересечении государственной границы, использовании поддельных документов и незаконном получении личной информации.

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Общество
Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

В июне прошлого года сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства. Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщал, что речь идет об уроженеце Ингушетии по имени Васамбек Боков, который  планировал ликвидировать Габунию и вел за ним слежку.

В СГБ уточнили, что задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа. «Следственный орган принял решение о его задержании, в результате которого, с одной стороны, он был привлечен к уголовной ответственности, с другой — было предотвращено еще одно более серьезное преступление», — указывали в СГБ.

Летом 2019 года Габуния, работавший тогда на телеканале «Рустави 2», нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина. После этого журналиста уволили. Российские власти осудили выступление Габунии. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала оскорбительным и провокационным.

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Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил
Политика
Георгий Габуния

В июне 2020 года Габуния снова обратился к российскому лидеру. В эфире телеканала Mtavari Arxi, журналист назвал себя «солдатом слова» и указал, что не боится смерти. По его словам, он не сомневается в том, что россиянин, о задержании которого объявила СГБ Грузии, готовил покушение на него по указанию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. После журналист перешел на русский язык и обругал президента.

Кадыров заявил о непричастности чеченских властей к покушению. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подозрения в отношении российских властей абсурдными.

Автор
Анастасия Батманова
Грузия журналист
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