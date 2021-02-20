В Грузии дали срок россиянину за слежку за оскорбившим Путина ведущим

По версии следствия, мужчина незаконно въехал в Грузию и следил за журналистом Георгием Габунией, который летом 2019 нецензурно выразился в адрес Путина в прямом эфире

Тбилисский городской суд приговорил гражданина России к четырем годам лишения свободы по делу о слежке за ведущим грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгием Габунией, сообщается на сайте Генпрокуратуры Грузии.

По версии следствия, мужчина незаконно пересек границу Грузии, используя поддельный паспорт. В период с 11 февраля по 13 июня 2020 года он «систематически следил» за Габунией и собирал личную информацию о нем.

Россиянина признали виновным по статьям о преследовании, незаконном пересечении государственной границы, использовании поддельных документов и незаконном получении личной информации.

В июне прошлого года сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства. Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщал, что речь идет об уроженеце Ингушетии по имени Васамбек Боков, который планировал ликвидировать Габунию и вел за ним слежку.