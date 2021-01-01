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Общество ,  
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Иран выделит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing

Родственники членов экипажа самолета Boeing 737
Родственники членов экипажа самолета Boeing 737 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)
Правительство Ирана утвердило выплаты в размере $150 тыс. каждой семье, член которой погиб при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство IRNA. Самолет был сбит в январе этого года после вылета из аэропорта Тегерана.

«Кабинет министров Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить по $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что средства должны быть распределены без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству или полу, а также в соответствии с законами стран, гражданами которых являлись погибшие.

Материал дополняется.

Иран Boeing 737 Украина
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