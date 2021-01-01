Общество , 30 дек, 16:30
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Иран выделит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing
Родственники членов экипажа самолета Boeing 737
«Кабинет министров Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить по $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим», — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что средства должны быть распределены без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству или полу, а также в соответствии с законами стран, гражданами которых являлись погибшие.
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