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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский пригрозил Ирану международными судами из-за сбитого Boeing

Украина будет вынуждена обратиться в международные суды в том случае, если Иран не выполнит свои обещания и обязательства, взятые на себя из-за сбитого по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

«Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам черных ящиков. А также и о других обещаниях», — заявил украинский президент.

По его словам, иранская сторона должна принести официальные извинения и выплатить адекватные компенсации.

«Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — добавил Зеленский.

Украина сообщила о согласии Ирана передать «черные ящики» сбитого Boeing
Общество
Фото: Rouzbeh Fouladi / Global Look Press

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность самолета. Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал авиакатастрофу «непростительной ошибкой».

В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял, что Иран предлагал выплатить семьям граждан Украины, погибших в результате крушения лайнера. Эту сумму украинский президент счел недостаточной.

Теги: Украина, Иран, Владимир Зеленский, Boeing 737-800
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