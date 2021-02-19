Власти Чехии сделают обязательным ношение сразу двух масок
В общественных местах Чехии из-за угрозы коронавируса придется надевать сразу две медицинские маски или респиратор. Об этом объявил министр здравоохранения страны Ян Блатный, передает газета Hospodarske noviny.
Соответствующее требование начнет действовать с понедельника, 22 февраля. В частности, ограничения коснутся магазинов и общественного транспорта.
«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», — сказал министр, посоветовав гражданам использовать респираторы со степень защиты не ниже FFP2 (модель KN95).
Чешский Минздрав связал ужесточение ограничений с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.