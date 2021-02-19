Власти Чехии сделают обязательным ношение сразу двух масок

По данным чешских властей, число заболевших COVID-19 в государстве превысило 1,1 млн человек.

Ранее носить респираторы класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте обязали жителей германской Баварии. Кроме того, с 1 февраля в немецких аэропортах и на борту ряда авиакомпаний следует носить только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно в декабре 2020-го, когда ее выявили британские ученые. Штамм заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения, также, по предварительным выводам, отличается большей летальностью. Он распространился на территории не менее 60 стран, в том числе попав в Россию.