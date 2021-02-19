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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Чехии сделают обязательным ношение сразу двух масок

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В общественных местах Чехии из-за угрозы коронавируса придется надевать сразу две медицинские маски или респиратор. Об этом объявил министр здравоохранения страны Ян Блатный, передает газета Hospodarske noviny.

Соответствующее требование начнет действовать с понедельника, 22 февраля. В частности, ограничения коснутся магазинов и общественного транспорта.

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

«Невозможно будет считать различные самодельные ткани достаточной защитой», — сказал министр, посоветовав гражданам использовать респираторы со степень защиты не ниже FFP2 (модель KN95).

Чешский Минздрав связал ужесточение ограничений с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.

По данным чешских властей, число заболевших COVID-19 в государстве превысило 1,1 млн человек.

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Ранее носить респираторы класса FFP2 в магазинах и общественном транспорте обязали жителей германской Баварии. Кроме того, с 1 февраля в немецких аэропортах и на борту ряда авиакомпаний следует носить только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно в декабре 2020-го, когда ее выявили британские ученые. Штамм заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения, также, по предварительным выводам, отличается большей летальностью. Он распространился на территории не менее 60 стран, в том числе попав в Россию.

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Источник: JHU
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