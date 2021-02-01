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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В Германии ужесточили требования к защитным маскам, которые нужно носить в аэропортах и на борту ряда авиакомпаний. Информация об этом была опубликована 22 января на сайте Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности, объединяющей крупнейшие авиакомпании страны.

По новым правилам с 1 февраля разрешены только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана. Тканевые гигиенические маски считаются недостаточной мерой и запрещены, так же как и любые способы прикрыть нос и рот — шарфом, шалью или другой тканью. Использование защитных лицевых щитков также запрещено. Требования носить эти виды масок распространяется на всех путешественников старше шести лет.

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Ограничения действуют во всех аэропортах страны и на борту самолетов компаний Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss и TUIfly. Правила распространяются как на рейсы в Германию, так и на полеты из страны. Маски должны приносить сами пассажиры.

Немецкие авиакомпании приняли такое решение вслед за распоряжением правительства Германии от 19 января об обязательном ношении медицинских масок и респираторов типа FFP2 и KN95 в общественном транспорте и магазинах. Это позволит создать для пассажиров «единые правила на всех этапах путешествия», говорится в сообщении ассоциации.

Ужесточение правил связано с первыми случаями заражения более заразным, «британским» штаммом коронавируса в Германии: это вариант вируса впервые в стране выявили у женщины в Баден-Вюртемберге в конце декабря.

В конце января из-за «британского» штамма вируса жителей соседней с Германией Австрии обязали носить респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных тканевых масок в магазинах или в общественном транспорте, а социальную дистанцию увеличили до 2 м.

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Источник: JHU
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