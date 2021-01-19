СМИ узнали о планах обязать жителей Германии носить респираторы

Сейчас требование об обязательном ношении респираторов класса FFP2 уже действует в Баварии. Решение вызвало в стране неоднозначные оценки из-за относительной дороговизны респираторов

Врач надевает защитную маску класса FFP2 (Фото: Matthias Rietschel / Reuters)

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает газета Bild.

Сейчас носить респираторы FFP2 уже обязали жителей Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии. В респираторах необходимо находиться во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов.

Во вторник, 19 января, канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главами всех 16 федеральных земель страны. На этой встрече будет обсуждаться предложение обязать всех жителей страны носить респираторы FFP2, сообщает Bild. Введение этой меры газета называет вероятным. Также на встрече стороны обсудят закрытие школ, продление требований об удаленке и ограничения на встречи.

Требование носить респираторы FFP2 действует в Баварии с 18 января. Это решение властей в стране восприняли неоднозначно из-за относительной дороговизны таких респираторов. Их цена в рознице колеблется от двух до пяти евро за одну штуку, менять респиратор следует после восьми часов использования.