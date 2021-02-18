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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию

Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В России не распространяются «британский» и другие штаммы коронавируса, однако единичные случаи их завоза есть. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», — сказала Попова.

При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами.

ВОЗ подтвердила повышенную заразность «южноафриканского» штамма COVID-19
Общество
Фото:Jerome Delay / AP

Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».

«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», — рассказала Попова.

По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.

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В ВОЗ сообщили о расширении географии распространения новых штаммов COVID
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее Роспотребнадзор сообщил о разработке и регистрации первой в мире тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса. В ведомстве сообщили, что на основе этой технологии можно создавать тест-системы для обнаружения любых других мутаций коронавируса и иных инфекционных возбудителей.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в декабре. К концу января его обнаружили уже в 60 странах, в том числе в России. Первым зарегистрированным носителем этого штамма в стране стал россиянин, вернувшийся из Британии.

Также о новой мутации коронавируса в конце года сообщили в ЮАР. По данным южноафриканских ученых, он примерно на 50% заразнее предыдущих мутаций, легче проникает в клетки человека и лучше в них удерживается.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Роспотребнадзор новый штамм коронавируса коронавирус Анна Попова
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