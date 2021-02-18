Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В России не распространяются «британский» и другие штаммы коронавируса, однако единичные случаи их завоза есть. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», — сказала Попова.

При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами.

Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».