Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

Петр Толстой (Фото: Доминик Бутен / РИА Новости)

Россия готова к тому, что против нее могут начать процедуру исключения или приостановки членства в Совете Европы из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой, передает «Интерфакс».

«Чем нам грозит отказ от исполнения решения ЕСПЧ по Навальному? Не исключаю, что в ближайшее время может быть инициирована чрезвычайная трехсторонняя процедура или начат мониторинг. Мы к этому готовы», — написал Толстой.

По его мнению, решение ЕСПЧ — это «разогрев» общественного мнения в Европе, перед введением санкций против России. «Какое-то нужно обязательно правовое, такое псевдоправовое решение, которое Россия откажется исполнять», — отметил он.

В начале февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политик пробудет в колонии в течение двух лет и восьми месяцев.