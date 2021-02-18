Мосгорсуд оставил под домашним арестом брата Навального и Алехину
Мосгорсуд оставил в силе домашний арест брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега, назначенный ему по уголовному делу о нарушении санитарных норм. Об этом написал в Twitter адвокат Олега Навального Никос Параскевов.
«Только что Московский городской суд оставил домашний арест Олега Навального в силе», — отметил он.
Адвокат уточнил, что суд, по просьбе защиты, разрешил Навальному отбывать наказание по месту проживания. «Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы», — передала РБК пресс-служба Мосгорсуда.
РБК обратился к Параскевову за комментарием.