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Дело Навального ,  
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Мосгорсуд оставил под домашним арестом брата Навального и Алехину

Олег Навальный
Олег Навальный (Фото: Евгений Софийчук / AP)

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега, назначенный ему по уголовному делу о нарушении санитарных норм. Об этом написал в Twitter адвокат Олега Навального Никос Параскевов.

«Только что Московский городской суд оставил домашний арест Олега Навального в силе», — отметил он.

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Олег Навальный

Адвокат уточнил, что суд, по просьбе защиты, разрешил Навальному отбывать наказание по месту проживания. «Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы», — передала РБК пресс-служба Мосгорсуда.

РБК обратился к Параскевову за комментарием.

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Олега Навального задержали 28 января. На следующий день московский Тверской суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца по делу о нарушении санитарных норм за призывы к митингу во время пандемии. Арест Навального закончится 23 марта.

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Дело было возбуждено 25 января из-за участия в московской акции протеста в поддержку Алексея Навального людей, зараженных коронавирусом. По нему в Москве задержали и осудили еще нескольких человек, в том числе участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

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Ее, как и Олега Навального, задержали 28 января, а 29 января отправили под двухмесячный домашний арест. Мосгорсуд 18 февраля оставил меру пресечения Алехиной без изменений.

Самого Алексея Навального задержали в январе в рамках дела «Ив Роше» сразу же после его возвращения в Россию из Германии, где политик был на лечении. По требованию ФСИН, Симоновский суд Москвы в феврале заменил условный срок оппозиционера на реальный, фактически назначив ему два года и восемь месяцев колонии.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли в Москве, Петербурге и других городах России 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.

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