Мосгорсуд оставил под домашним арестом брата Навального и Алехину

Олега Навального задержали 28 января. На следующий день московский Тверской суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца по делу о нарушении санитарных норм за призывы к митингу во время пандемии. Арест Навального закончится 23 марта.

Дело было возбуждено 25 января из-за участия в московской акции протеста в поддержку Алексея Навального людей, зараженных коронавирусом. По нему в Москве задержали и осудили еще нескольких человек, в том числе участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.

Ее, как и Олега Навального, задержали 28 января, а 29 января отправили под двухмесячный домашний арест. Мосгорсуд 18 февраля оставил меру пресечения Алехиной без изменений.

Самого Алексея Навального задержали в январе в рамках дела «Ив Роше» сразу же после его возвращения в Россию из Германии, где политик был на лечении. По требованию ФСИН, Симоновский суд Москвы в феврале заменил условный срок оппозиционера на реальный, фактически назначив ему два года и восемь месяцев колонии.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли в Москве, Петербурге и других городах России 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.