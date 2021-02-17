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В Москве новые пункты вакцинации открыли на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сделать прививку от COVID-19 в Москве теперь можно еще в двух точках: выездные бригады вакцинации начали работу на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, горожане активно вакцинируются: всего прививку от COVID-19 сделали уже более 555 тыс. человек.

«Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — рассказала Ракова.

Пройти вакцинацию можно бесплатно и без предварительной записи, говорится в сообщении.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, за последние сутки в столице выявили 1282 новых случая коронавируса, всего в России — 12 828 случаев.

ГУМ, опера и ТЦ: где в Москве заработали мобильные пункты вакцинации
Фотогалерея 

Выездные бригады вакцинации начали принимать горожан в популярных московских местах в январе. Сделать прививку от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».

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Анастасия Ракова ранее сообщала, что в местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а их самочувствие контролируют в течение получаса после введения вакцины.

Выездные бригады принимают с 10:00 до 20:00. Дату прохождения второго этапа вакцинации врач назначает в день прохождения первого этапа.

В России началась массовая вакцинация от COVID-19
Общество
Фото:Серкан Демитраш / РИА Новости

О начале работы выездных бригад Ракова объявила 15 января. Тогда она заявила, что подобные пункты необходимо организовать таким образом, чтобы привилось как можно больше людей.

18 января по поручению Владимира Путина в России началась массовая вакцинация. Прививку делают, используя две зарегистрированные отечественные вакцины — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова 15 января заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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