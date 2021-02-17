В Москве новые пункты вакцинации открыли на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сделать прививку от COVID-19 в Москве теперь можно еще в двух точках: выездные бригады вакцинации начали работу на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Оперативного штаба Москвы.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, горожане активно вакцинируются: всего прививку от COVID-19 сделали уже более 555 тыс. человек.

«Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — рассказала Ракова.

Пройти вакцинацию можно бесплатно и без предварительной записи, говорится в сообщении.

По данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, за последние сутки в столице выявили 1282 новых случая коронавируса, всего в России — 12 828 случаев.