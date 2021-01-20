В Москве открыли пункты вакцинации в «ДЕПО» и в трех больших ТЦ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах «Океания» и «Город» и во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово развлекательном центре «Афимолл Сити», начали работать выездные бригады, которые прививают жителей города от коронавируса. Об этом РБК сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, прививать граждан будут также в театре «Геликон-опера».

«В местах работы мобильных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины», — сообщила заместитель мэра.

Прививки выездные бригады делают бесплатно. Чтобы вакцинироваться, желающий должен назвать отрасль, в которой работает, не предъявляя справку с места работы.

Предварительная запись для того, чтобы привиться, не требуется. Выездные бригады принимают с 10:00 до 20:00. Дату прохождения второго этапа вакцинации врач назначает в день прохождения первого этапа. График работы мобильных пунктов размещен на официальном сайте мэра Москвы.