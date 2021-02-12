Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на ухудшение самочувствия

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов почувствовал себя плохо в центре временного содержания, у него поднялось давление. Об этом редакция издания со ссылкой на журналиста написала в его Twitter.

«Смирнов передает, что в камере этой «адские условия». Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо», — отмечается в сообщении.

«Медиазона» уточнила, что сейчас Смирнов находится в двухместной камере, журналист также пожаловался на жару в помещении.

Главред отбывает наказание в Центре временного содержания в Сахарово.