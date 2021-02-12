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Общество ,  
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Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на ухудшение самочувствия

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов почувствовал себя плохо в центре временного содержания, у него поднялось давление. Об этом редакция издания со ссылкой на журналиста написала в его Twitter.

«Смирнов передает, что в камере этой «адские условия». Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо», — отмечается в сообщении.

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«Медиазона» уточнила, что сейчас Смирнов находится в двухместной камере, журналист также пожаловался на жару в помещении.

Главред отбывает наказание в Центре временного содержания в Сахарово.

Тверской суд Москвы арестовал Смирнова 3 февраля на 25 суток. Поводом стал репост шутки о внешнем сходстве главреда с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который Смирнов разместил в своем Twitter. В посте упоминалось время акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, полиция трактовала репост как призыв к участию в несанкционированном митинге. Сам Смирнов в этом митинге не участвовал.

арест СИЗО «Медиазона» Сергей Смирнов
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