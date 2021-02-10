В ЕСПЧ подали первую жалобу из-за акции за Навального

Первым заявителем в Страсбурге из-за ареста в связи с митингом 23 января стал координатор штаба Навального в Екатеринбурге. Российские суды сочли, что, призвав к выходу на акцию во время пандемии, он создал риск для жизни граждан

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Европейский суд по правам человека подали жалобу на арест координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько из-за несогласованной акции протеста 23 января. Об этом сообщили РБК в проекте «Апология протеста», его адвокат Алексей Бушмаков представляет интересы Гресько в Страсбурге. По данным «Апологии протеста», это первая жалоба в ЕСПЧ от россиянина, связанная с январскими митингами в поддержку Навального.

Гресько получил десять суток ареста по статье о нарушении порядка организации акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП), он считает, что власти России нарушили в отношении него положения Европейской конвенции, посвященные свободе выражения мнения (статья 10), свободе собраний (статья 11), праву на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6) и праву на обжалование судебного решения (статья 2 протокола 7 к Конвенции).

За три дня до акции, 20 января, Гресько опубликовал на странице екатеринбургского штаба Навального на YouTube ролик под названием «Екатеринбург выходит на улицы 23 января». Вечером после акции полицейские задержали его и составили на него протокол об административном правонарушении. Полиция полагала, что он «осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц, имеющего на момент выявления правонарушения 4900 просмотров».

В протоколе Гресько назывался организатором акции; он настаивает, что не был им: «Сам он принимал участие в шествии, но шел в конце колонны и его не возглавлял, указаний и распоряжений никому не давал, лозунги не выкрикивал и транспаранты не нес», — говорится в жалобе в ЕСПЧ. Защита Гресько настаивала, что «умысел заявителя на организацию публичного мероприятия не был доказан, а агитация, выраженная в отснятом видеоролике, не свидетельствует о его организации».