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Дело Навального ,  
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В ЕСПЧ подали первую жалобу из-за акции за Навального

Первым заявителем в Страсбурге из-за ареста в связи с митингом 23 января стал координатор штаба Навального в Екатеринбурге. Российские суды сочли, что, призвав к выходу на акцию во время пандемии, он создал риск для жизни граждан
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Европейский суд по правам человека подали жалобу на арест координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько из-за несогласованной акции протеста 23 января. Об этом сообщили РБК в проекте «Апология протеста», его адвокат Алексей Бушмаков представляет интересы Гресько в Страсбурге. По данным «Апологии протеста», это первая жалоба в ЕСПЧ от россиянина, связанная с январскими митингами в поддержку Навального.

Гресько получил десять суток ареста по статье о нарушении порядка организации акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП), он считает, что власти России нарушили в отношении него положения Европейской конвенции, посвященные свободе выражения мнения (статья 10), свободе собраний (статья 11), праву на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6) и праву на обжалование судебного решения (статья 2 протокола 7 к Конвенции).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

За три дня до акции, 20 января, Гресько опубликовал на странице екатеринбургского штаба Навального на YouTube ролик под названием «Екатеринбург выходит на улицы 23 января». Вечером после акции полицейские задержали его и составили на него протокол об административном правонарушении. Полиция полагала, что он «осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц, имеющего на момент выявления правонарушения 4900 просмотров».

В протоколе Гресько назывался организатором акции; он настаивает, что не был им: «Сам он принимал участие в шествии, но шел в конце колонны и его не возглавлял, указаний и распоряжений никому не давал, лозунги не выкрикивал и транспаранты не нес», — говорится в жалобе в ЕСПЧ. Защита Гресько настаивала, что «умысел заявителя на организацию публичного мероприятия не был доказан, а агитация, выраженная в отснятом видеоролике, не свидетельствует о его организации».

Ленинский районный суд города назначил Гресько десять суток ареста. Несогласованный митинг, который, по версии полиции и суда, организовал Гресько, повлек «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры», сказано в его постановлении об аресте.

Организация несогласованного митинга «в период режима повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего смертельную опасность для окружающих, свидетельствует о чрезмерно высокой степени общественной опасности совершенного им правонарушения», — сказано в постановлении; судья также указала, что действия Гресько привели «к недопустимому риску для жизни и здоровья граждан». Суд упомянул в постановлении, что у Гресько есть смягчающие обстоятельства (в том числе двое несовершеннолетних детей), но назначил самую суровую форму наказания из возможных, подчеркивается в жалобе.

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28 января Свердловский облсуд утвердил арест Гресько. Поскольку на тот момент он уже несколько дней находился в спецприемнике, «суд второй инстанции уже был скован имеющимся исполнением наказания в виде административного ареста, а обжалование превратилось в правовую фикцию и формальность», уверен он.

«Заявитель утверждает, что национальные власти преследовали другие цели, нежели соблюдение законодательства и охраны общественного порядка, препятствуя его участию в последующих мирных протестных акциях, проводимых в городе Екатеринбурге, — сказано в жалобе в ЕСПЧ. — Целью наказания заявителя также являлось устрашение и запугивание других потенциальных участников мирных акций, что несомненно должно было возыметь общий охлаждающий эффект на протестный электорат».

Российские суды не обосновали необходимость вторжения властей в свободу выражения мнения людей, указывают Гресько и Бушмаков. Так, доказательств, что он или его соратники «планировали беспорядки и/или иные осуждаемые действия, национальные власти не представили».

РБК направил запрос в ГУ МВД Свердловской области.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей России после возвращения оппозиционера из Берлина и его задержания в аэропорту Шереметьево. Несогласованные митинги завершились рекордными задержаниями: по данным «ОВД-Инфо», 23 января полиция и Росгвардия задержали более 4000 человек, 31 января — более 5500, а 2 февраля — 1463. По факту протестов расследуется более 60 уголовных дел, в основном о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и нарушении санитарно-эпидемических норм (ст. 236 УК).

Автор
Маргарита Алехина
акции протеста Алексей Навальный ЕСПЧ
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