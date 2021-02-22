Эксперты оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку

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Твердых доказательств тому, что кошки и собаки могут заразить человека COVID-19, пока нет. Об этом РБК сказали директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом эксперты по-разному оценили потенциальную возможность передачи вируса от животных людям.

По словам Поповой, коронавирусы животных отличаются от человеческих. «Основная трагедия 2019 года в том, что коронавирус летучих мышей вдруг стал контагиозен (заразен — РБК.) через какое-то промежуточное звено для человека. Но говорить о том, что это будет происходить часто, нет необходимости», — говорит Попова.

По ее словам, все случаи передачи человеческого вируса животным нужно серьезно проверять, серьезных научных доказательств тому, что вирус может передаваться человеку напрямую, пока нет.

Чепурнов согласен, что зарегистрированных случаев передачи COVID-19 от собак и кошек к человеку пока нет. Однако, по его словам, оснований полагать, что такая передача возможна, достаточно. «Надо провести секвенирование каких-то изолятов [вирусных белков] от человека и кошки, тогда это будет строго доказано. Но это вещь хлопотная, возможно поэтому за нее пока еще никто не взялся», — говорит ученый.

По его словам, уже доказано, что кошки воспринимают коронавирус, хотя и «не особенно болеют». При этом вирусная нагрузка у них выше в мозгу, чем легких, говорит Чепурнов. В то же время, собаки, по его словам, не очень активные носители COVID-19. «Пока главная страшилка сосредоточилась вокруг хорьков и норок», — резюмировал ученый.