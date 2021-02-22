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Эксперты оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Твердых доказательств тому, что кошки и собаки могут заразить человека COVID-19, пока нет. Об этом РБК сказали директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и профессор вирусологии Александр Чепурнов. При этом эксперты по-разному оценили потенциальную возможность передачи вируса от животных людям.

По словам Поповой, коронавирусы животных отличаются от человеческих. «Основная трагедия 2019 года в том, что коронавирус летучих мышей вдруг стал контагиозен (заразен — РБК.) через какое-то промежуточное звено для человека. Но говорить о том, что это будет происходить часто, нет необходимости», — говорит Попова.

По ее словам, все случаи передачи человеческого вируса животным нужно серьезно проверять, серьезных научных доказательств тому, что вирус может передаваться человеку напрямую, пока нет.

Чепурнов согласен, что зарегистрированных случаев передачи COVID-19 от собак и кошек к человеку пока нет. Однако, по его словам, оснований полагать, что такая передача возможна, достаточно. «Надо провести секвенирование каких-то изолятов [вирусных белков] от человека и кошки, тогда это будет строго доказано. Но это вещь хлопотная, возможно поэтому за нее пока еще никто не взялся», — говорит ученый.

По его словам, уже доказано, что кошки воспринимают коронавирус, хотя и «не особенно болеют». При этом вирусная нагрузка у них выше в мозгу, чем легких, говорит Чепурнов. В то же время, собаки, по его словам, не очень активные носители COVID-19. «Пока главная страшилка сосредоточилась вокруг хорьков и норок», — резюмировал ученый.

Попова полагает, что всерьез беспокоиться по поводу хорьков и норок тоже не надо. «Есть единичные сообщения о передаче вируса от норок, но на самом деле точно установить источник заражения довольно сложно», — говорит эксперт. По ее словам, обнаруженные у этих животных инфекции могли оказаться и другим видом коронавируса.

Ранее к выводу о том, что кошки и собаки не могут передать коронавирус человеку, пришли ученые Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук, сообщаели «РИА Новости». По мнению группы исследователей, кошка может заболеть коронавирусом можно только при очень тесном и повторяющемся контакте с зараженным человеком. Но даже если инфицирование кошек коронавирусом подтвердится, они станут «тупиком» для COVID-19 и не смогут передавать его обратно человеку.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Случаи заболевания кошек коронавирусом регистрировались ранее как в России, так и за рубежом. В апреле прошлого года антитела к COVID-19 обнаружили у более десятка кошек в Ухане. В мае случай заболевания кошек вирусом выявили в США, в мае — в Санкт-Петербурге, в июле — в Великобритании.

В мае прошлого года в Нидерландах впервые был зафиксирован случай передачи коронавируса от норки к человеку. Заразился сотрудник фермы, на которой этих животных разводили для продажи меха. В ноябре COVID-19 обнаружили у норок в Дании. Правительство приказало уничтожить животных на фермах, чтобы остановить мутацию вируса. В декабре парламент страны принял решение эксгумировать тела зараженных норок и сжечь их.

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Источник: JHU
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