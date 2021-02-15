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ФАС проверит повышение цен на заправках в двух районах Хабаровского края

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю проверит обоснованность повышения цен на бензин на заправках в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Информация об этом опубликована на сайте краевого правительства.

О том, что относительно подорожания цен на бензин в этих районах УФАС по региону сейчас проводит проверку, сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

По его словам, управление ФАС проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о результатах. Инициатором проверки ФАС выступили власти Хабаровского края, говорится в сообщении.

РБК направил запрос в правительство края и региональное управление ФАС.

В начале февраля на заправках Хабаровского края из-за приостановки местного нефтеперерабатывающего завода в регионе образовался дефицит топлива.

В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске
Общество
Нефтеперерабатывающий завод АО &laquo;ННК-Хабаровский НПЗ&raquo;

Хабаровский НПЗ временно остановил работу для замены компрессорного оборудования. Из-за дефицита автомобилисты выстраивались в многокилометровые очереди до заправок. После остановки работы Хабаровской НПЗ топливо подорожало и на розничном, и на оптовом рынке, сообщало местное издание Dvhab.

Для стабилизации ситуации в Минэнерго приняли решение о поставках топлива с предприятий других регионов, задействовав ресурсы Росрезерва, топливо поставляли социальным и госучреждениям, а также экстренным службам.

С 4 февраля Хабаровский НПЗ частично возобновил производство бензина, начав выпуск топлива марки АИ-92. Производство АИ-95 восстановлено с 7 февраля. К 8 февраля удалось ликвидировать дефицит марки АИ-92 на заправках региона, говорил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.

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Однако уже после объявлений об устранении дефицита местные жители снова пожаловались на нехватку топлива, пишет Dvhab. По информации издания, в Советско-Гаванском и Ванинском районах бензин на заправках закончился спустя день после поставки.

бензин дефицит Хабаровский край
Материалы по теме
Хабаровский НПЗ начал выпускать АИ-95 после дефицита бензина
Бизнес
В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске
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На Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина после дефицита
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