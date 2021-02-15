ФАС проверит повышение цен на заправках в двух районах Хабаровского края

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю проверит обоснованность повышения цен на бензин на заправках в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Информация об этом опубликована на сайте краевого правительства.

О том, что относительно подорожания цен на бензин в этих районах УФАС по региону сейчас проводит проверку, сообщил и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

По его словам, управление ФАС проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о результатах. Инициатором проверки ФАС выступили власти Хабаровского края, говорится в сообщении.



РБК направил запрос в правительство края и региональное управление ФАС.

В начале февраля на заправках Хабаровского края из-за приостановки местного нефтеперерабатывающего завода в регионе образовался дефицит топлива.





Хабаровский НПЗ временно остановил работу для замены компрессорного оборудования. Из-за дефицита автомобилисты выстраивались в многокилометровые очереди до заправок. После остановки работы Хабаровской НПЗ топливо подорожало и на розничном, и на оптовом рынке, сообщало местное издание Dvhab.