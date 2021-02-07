Хабаровский НПЗ начал выпускать АИ-95 после дефицита бензина

До этого завод после простоя возобновил производство АИ-92. Дефицит привел к гигантским очередям на заправках. Минэнерго заявляло, что ситуация с топливом стабилизировалось, СМИ писали о продаже мест в очередях на АЗС

Хабаровский НПЗ (Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости)

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в структуру «Независимой нефтегазовой компании», принадлежащей бывшему вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) после простоя отгрузил первую партию бензина АИ-95. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Сегодня ночью на предприятии выпустили 600 тонн бензина марки АИ-95. Топливо отгрузили компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Та, в свою очередь, развезла его по заправкам сети «ННК», — говорится в сообщении.

В региональной администрации отметили, что с субботы бензин марки АИ-92 не выпускался, вместо него шло производство АИ-95. «Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника», — цитирует пресс-служба слова и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

В правительстве отметили, что с 7 февраля специальная комиссия возобновила проверки на 52 АЗС «ННК» в Хабаровске, по предварительным данным, очереди за бензином стали значительно меньше.