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Хабаровский НПЗ начал выпускать АИ-95 после дефицита бензина

До этого завод после простоя возобновил производство АИ-92. Дефицит привел к гигантским очередям на заправках. Минэнерго заявляло, что ситуация с топливом стабилизировалось, СМИ писали о продаже мест в очередях на АЗС
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Хабаровский НПЗ
Хабаровский НПЗ (Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости)

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в структуру «Независимой нефтегазовой компании», принадлежащей бывшему вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) после простоя отгрузил первую партию бензина АИ-95. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Сегодня ночью на предприятии выпустили 600 тонн бензина марки АИ-95. Топливо отгрузили компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Та, в свою очередь, развезла его по заправкам сети «ННК», — говорится в сообщении.

В региональной администрации отметили, что с субботы бензин марки АИ-92 не выпускался, вместо него шло производство АИ-95. «Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника», — цитирует пресс-служба слова и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске
Общество
Автомобили в очереди на автозаправочную станцию

В правительстве отметили, что с 7 февраля специальная комиссия возобновила проверки на 52 АЗС «ННК» в Хабаровске, по предварительным данным, очереди за бензином стали значительно меньше.

4 февраля Хабаровский НПЗ после простоя в связи с поломками компрессорного оборудования на установке каталитического реформинга начал выпуск АИ-92. Завод является одним из главных поставщиков бензина для региона, авария привела к прекращению выпуска почти 2 тыс. т топлива в сутки.

В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске
Общество
Нефтеперерабатывающий завод АО &laquo;ННК-Хабаровский НПЗ&raquo;

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Из-за остановки предприятия в Хабаровском крае с конца января ощущался острый дефицит бензина. Ситуация осложнялась еще и погодой — морозы привели к росту потребления топлива в полтора раза с 500 до 750 т в сутки.

Дефицит привел к многокилометровым очередям на заправки. Минэнерго распорядилось отправить на Дальний Восток бензин с нефтеперерабатывающих предприятий Сибири, Урала и Поволжья. В регион поставили не менее 48 тыс. т топлива из Росрезерва.

Автор
Михаил Котляр
Хабаровский край бензин Дальний Восток
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СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске
Общество
На Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина после дефицита
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На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита
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