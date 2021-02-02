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Бизнес ,  
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На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита

Для устранения дефицита бензина из-за технических проблем на Хабаровском НПЗ Эдуарда Худайнатова были организованы поставки топлива из трех других регионов и Росрезерва. С 3 февраля НПЗ возобновит отгрузки бензина в полном объеме
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Для восполнения запасов топлива на АЗС в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока по распоряжению Минэнерго были организованы поставки около 38,6 тыс. т бензина с НПЗ Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщил журналистам представитель Минэнерго, передает корреспондент РБК.

«Основной объем товара был закуплен в рамках дополнительной торговой сессии на биржевых торгах. (...) Сверх указанных объемов были в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва», — добавил он.

В середине января на Хабаровском НПЗ, принадлежащем экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, остановилась установка каталитического риформинга (отвечает за производство бензина) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием. Хабаровский НПЗ, выпускающий около 50 тыс. т бензина в месяц, — один из основных производителей топлива на Дальнем Востоке. Проблема с установкой реформинга «привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина — 2 тыс. т в сутки (около 30 тыс. т за период ожидаемого простоя)», отмечает пресс-служба Минэнерго.

Из-за сообщений о дефиците топлива на прошлой неделе многие водители выстраивались в очереди для покупки топлива на хабаровских АЗС, сообщал портал «Новости Хабаровска». Это также могло привести к росту цен на бирже, но власти Хабаровского края отрицали такую связь. «Учитывая, что цены на товарной бирже стали подниматься с 13 января, за пять дней до начала плановых ремонтных работ на заводе, а объем реализации нефтепродуктов Хабаровского НПЗ на бирже незначительный, то следует непричастность работ на заводе к росту цен на нефтепродукты», — заявлял РБК и.о. председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭКа Алексей Морозов.

Но по информации, поступившей в Минэнерго от Хабаровского НПЗ, процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования завершен, что позволяет выйти заводу в эксплуатационный режим и уже со среды, 3 февраля, возобновить отгрузки бензина «в полном объеме», отмечает представитель ведомства.

«Хабаровский НПЗ завершил процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива, и возобновил производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95. Уже 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС ННК. На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензин, что привело к значительному снижению установленного АО «ННК» минимального объема запасов на нефтебазах. В целях бесперебойного обеспечения населения топливом АО «ННК» совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки стороннего ресурса (с НПЗ других регионов)», — сообщили журналистам в Независимой нефтегазовой компании (через нее Худайнатов контролирует завод). В компании отметили, что приобрели 48 тыс. т автобензинов.

«На сегодняшний день ежесуточно цистерны с автобензином поступают по железной дороге и развозятся на станции для обеспечения потребностей региона присутствия. На время ажиотажного спроса приоритет отпуска топлива отдавался социальным службам, государственным учреждениям и специальным службам», — заявили в ННК.

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Автор
Людмила Подобедова
Хабаровск бензин дефицит Хабаровский НПЗ Эдуард Худайнатов Минэнерго
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