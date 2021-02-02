На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита

Для устранения дефицита бензина из-за технических проблем на Хабаровском НПЗ Эдуарда Худайнатова были организованы поставки топлива из трех других регионов и Росрезерва. С 3 февраля НПЗ возобновит отгрузки бензина в полном объеме

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Для восполнения запасов топлива на АЗС в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока по распоряжению Минэнерго были организованы поставки около 38,6 тыс. т бензина с НПЗ Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщил журналистам представитель Минэнерго, передает корреспондент РБК.

«Основной объем товара был закуплен в рамках дополнительной торговой сессии на биржевых торгах. (...) Сверх указанных объемов были в кратчайшие сроки обеспечены поставки топлива из Росрезерва», — добавил он.

В середине января на Хабаровском НПЗ, принадлежащем экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, остановилась установка каталитического риформинга (отвечает за производство бензина) из-за технических проблем с компрессорным оборудованием. Хабаровский НПЗ, выпускающий около 50 тыс. т бензина в месяц, — один из основных производителей топлива на Дальнем Востоке. Проблема с установкой реформинга «привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина — 2 тыс. т в сутки (около 30 тыс. т за период ожидаемого простоя)», отмечает пресс-служба Минэнерго.

Из-за сообщений о дефиците топлива на прошлой неделе многие водители выстраивались в очереди для покупки топлива на хабаровских АЗС, сообщал портал «Новости Хабаровска». Это также могло привести к росту цен на бирже, но власти Хабаровского края отрицали такую связь. «Учитывая, что цены на товарной бирже стали подниматься с 13 января, за пять дней до начала плановых ремонтных работ на заводе, а объем реализации нефтепродуктов Хабаровского НПЗ на бирже незначительный, то следует непричастность работ на заводе к росту цен на нефтепродукты», — заявлял РБК и.о. председателя комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭКа Алексей Морозов.

Но по информации, поступившей в Минэнерго от Хабаровского НПЗ, процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования завершен, что позволяет выйти заводу в эксплуатационный режим и уже со среды, 3 февраля, возобновить отгрузки бензина «в полном объеме», отмечает представитель ведомства.