СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске

Автомобили в очереди на автозаправочную станцию (Фото: Денис Дмитриев / ТАСС)

В Хабаровске из-за дефицита бензина и дизельного топлива жители начали продавать места в очереди на АЗС. Об этом сообщает Dvhab.ru.

По данным издания, объявления о перепродаже мест в очередях публикуются в Сети, их цена варьируется от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Также среди объявлений можно встретить предложение заправить автомобиль без очереди, цена за 20 л составит 2500 руб.

Аналогичную информацию сообщает «РИА Новости». Агентство опубликовало текст объявления, в котором предлагают за 1 тыс. руб. отстоять очередь в АЗС.

«Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тыс. руб., и все», — говорится в объявлении.