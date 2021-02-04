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Общество ,  
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СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске

Автомобили в очереди на автозаправочную станцию
Автомобили в очереди на автозаправочную станцию (Фото: Денис Дмитриев / ТАСС)

В Хабаровске из-за дефицита бензина и дизельного топлива жители начали продавать места в очереди на АЗС. Об этом сообщает Dvhab.ru.

По данным издания, объявления о перепродаже мест в очередях публикуются в Сети, их цена варьируется от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Также среди объявлений можно встретить предложение заправить автомобиль без очереди, цена за 20 л составит 2500 руб.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Аналогичную информацию сообщает «РИА Новости». Агентство опубликовало текст объявления, в котором предлагают за 1 тыс. руб. отстоять очередь в АЗС.

«Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тыс. руб., и все», — говорится в объявлении.

Кроме того, бензин можно приобрести и в розницу по цене почти вдвое выше рыночной. Так, в другом объявлении его автор предлагает литр бензина АИ-92 за 75 руб., АИ-95 — за 80 руб., АИ-101 — за 100 руб., передает Dvhab.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

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Дефицит бензина в Хабаровске образовался из-за приостановки в середине января работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Пауза в работе была вызвана поломками компрессорного оборудования. После этого регионе
на заправках стали появляться многокилометровые очереди, а бензин марок АИ-92 и АИ-95 фактически исчез из свободной продажи через несколько часов. При этом оптовые цены на других НПЗ — в Ангарске и Комсомольске-на-Амуре — выросли на 20%. Кроме того, спрос на бензин вырос из-за пришедших в регион морозов, в результате чего суточное потребление топлива в крае выросло в полтора раза — с 500 до 750 т.

Для устранения нехватки топлива Минэнерго распорядилось поставить в регион свыше 38 тыс. т бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья. В четверг, 4 февраля, в пресс-службе правительства края сообщили, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина.

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