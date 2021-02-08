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Власти Приморья объявили об ликвидации дефицита бензина АИ-92

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В Приморье ликвидировали нехватку бензина АИ-92, после того как поступила партия топлива по железной дороге. Об этом заявил глава министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, передает «РИА Новости».

«До середины текущей недели, когда в край поступит бензин АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках ННК», — добавил Калитин.

Он отметил, что автозаправочные станции других компаний в Приморье полностью обеспечены высокооктановыми бензинами, и топливо им отпускают без ограничений.

На заправках «ННК-Приморнефтеподукт» продают бензин с остановленного на модернизацию в середине января Хабаровского нефтеперерабатывющего завода.

27 января местное агентство «Восток России» со ссылкой на сообщения местных жителей передавало, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 частично исчез на автозаправках в Приморском и Хабаровском краях. Эту информацию агентству подтвердили на нескольких атвозаправочных станциях. Агентство Dvhab.ru сообщало о появлении очередей за топливом в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, и о том, что в Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС.

СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске
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Автомобили в очереди на автозаправочную станцию

Минэнерго сообщил что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод временно прекратил поставки из-за плановой замены оборудования. В ведомстве также заявили, что закупили дополнительные объемы топлива на других НПЗ, чтобы избежать дефицита.

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Однако, по словам замглавы правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, «ряд составов» с топливом «не смогли выйти». Тогда же он заявил, что проблема будет решена в ближайшие несколько дней. На следующий день, 28 января, Калитин заявил, что правительство контролирует ситуацию с поставками бензина. По его словам, «Роснефть» выразила готовность обеспечивать население всеми видами высокооктанового бензина на 30 своих автозаправочных станциях.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Покрывать потребность в бензине были готовы и независимые автозаправочные станции, говорил глава регионального Минпромторга. «При этом необходимо понимать, что поскольку независимые АЗС приобретают бензин на бирже, а не напрямую у производителей, розничная цена на бензин на таких АЗС исторически несколько выше, чем в больших сетях», — пояснял Калитин. Андрей Волков, гендиректор «ННК-Приморнефтеподукт», которая продает бензин с Хабаровского НПЗ, тогда же заявил о «небольших» задержках с поставками топлива из-за погодных условий.

2 февраля на Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина. А 4 февраля замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что обеспечение нефтепродуктами на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме. «Работа НПЗ восстановлена и он выходит на плановые объемы производства, в ближайшее время достигнет полной загрузки», — сказал тогда замглавы Минэнерго. 7 февраля в правительстве Хабаровского края сообщили, что НПЗ отгрузил первую партию бензина

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