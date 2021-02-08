Власти Приморья объявили об ликвидации дефицита бензина АИ-92

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В Приморье ликвидировали нехватку бензина АИ-92, после того как поступила партия топлива по железной дороге. Об этом заявил глава министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, передает «РИА Новости».

«До середины текущей недели, когда в край поступит бензин АИ-95 производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, могут быть небольшие перебои с бензином этой марки на заправках ННК», — добавил Калитин.

Он отметил, что автозаправочные станции других компаний в Приморье полностью обеспечены высокооктановыми бензинами, и топливо им отпускают без ограничений.

На заправках «ННК-Приморнефтеподукт» продают бензин с остановленного на модернизацию в середине января Хабаровского нефтеперерабатывющего завода.

27 января местное агентство «Восток России» со ссылкой на сообщения местных жителей передавало, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 частично исчез на автозаправках в Приморском и Хабаровском краях. Эту информацию агентству подтвердили на нескольких атвозаправочных станциях. Агентство Dvhab.ru сообщало о появлении очередей за топливом в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, и о том, что в Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС.