Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 14:01
Лавров потребовал от госсекретаря США уважать российские суды Политика, 22:26 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 22:25 Жителя Урала оштрафовали за скопированный твит Ройзмана Политика, 22:18 В Подмосковье анонсировали снятие ограничений словами «будет дискотека» Общество, 22:04 Кокорина включили в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером» Спорт, 21:35 В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске Общество, 21:23 Решетников назвал сроки восстановления доходов россиян Экономика, 21:18 Глава оргкомитета Игр в Токио извинился за слова о женщинах Спорт, 21:14 Власти предложили ограничить экспорт древесины из-за мебельного бума Бизнес, 21:09 Задержанных на митингах в Москве повезли в другой спецприемник Общество, 20:56 Собянин назвал новые данные привившихся от коронавируса москвичей Общество, 20:52 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 20:46 В Белом доме заявили о готовности наказать Россию «за плохое поведение» Политика, 20:30 Умер брат главы Северной Осетии, которого СМИ связали со смертельным ДТП Общество, 20:19
Общество ,  
0 

В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске

Нефтеперерабатывающий завод АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
Нефтеперерабатывающий завод АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости)

В Хабаровском крае в полном объеме восстановлены поставки топлива после приостановки работы Хабаровского НПЗ, которая привела к дефициту на региональном рынке. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, передает пресс-служба Минэнерго.

По словам Сорокина, НПЗ возобновил выпуск, а для устранения дефицита в регион дополнительно направлено топливо.

«Ситуация на текущий момент стабилизировалась с точки зрения производства и подвоза топлива <…> Всего было закуплено 40 тыс. т дополнительно для того, чтобы обеспечить как приемлемый уровень запасов, так и поставки на заправки», — заявил Сорокин.

СМИ сообщили о продаже мест в очередях за бензином в Хабаровске
Общество
Автомобили в очереди на автозаправочную станцию

Замминистра отметил, что на некоторых АЗС в регионе наблюдался ажиотажный спрос на бензин, а также были выявлены случаи «спекуляции, связанные с перепродажей бензина». «Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», — резюмировал он.

Дефицит бензина в Хабаровске был вызван приостановкой в середине января работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода из-за поломок компрессорного оборудования. После этого на
на заправках стали появляться многокилометровые очереди. Местные СМИ писали, что из-за дефицита жители Хабаровска начали продавать места в очереди на АЗС за 2–3 тыс. руб. Кроме того, в Сети появились объявления, в которых бензин предлагали купить по цене почти вдвое выше рыночной.

На Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина после дефицита
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook

4 февраля в правительстве Хабаровского края сообщили, что НПЗ начал снова выпускать бензин марки АИ-92. «Накануне первая партия в 500 т — среднесуточная норма — была доставлена на АЗС сети ННК. По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона», — говорится в сообщении. На НПЗ пообещали выпускать по 1 тыс. т бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сутки.

Хабаровск бензин Минэнерго дефицит
Материалы по теме
На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита
Бизнес
Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter