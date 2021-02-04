В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в Хабаровске

Нефтеперерабатывающий завод АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости)

В Хабаровском крае в полном объеме восстановлены поставки топлива после приостановки работы Хабаровского НПЗ, которая привела к дефициту на региональном рынке. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, передает пресс-служба Минэнерго.

По словам Сорокина, НПЗ возобновил выпуск, а для устранения дефицита в регион дополнительно направлено топливо.

«Ситуация на текущий момент стабилизировалась с точки зрения производства и подвоза топлива <…> Всего было закуплено 40 тыс. т дополнительно для того, чтобы обеспечить как приемлемый уровень запасов, так и поставки на заправки», — заявил Сорокин.

Замминистра отметил, что на некоторых АЗС в регионе наблюдался ажиотажный спрос на бензин, а также были выявлены случаи «спекуляции, связанные с перепродажей бензина». «Хочется отметить, поскольку продуктообеспечение восстановлено в полном объеме, что причин для ажиотажного спроса сейчас не имеется», — резюмировал он.