На Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина после простоя

Первая партия Хабаровским НПЗ была отгружена накануне, топливо уже поставили на заправки. В краевом правительстве заверили, что объем выпуска после запуска завода покроет все потребности региона

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в структуру «Независимой нефтегазовой компании», принадлежащей бывшему вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) возобновил производство бензина. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Завод начал снова выпускать бензин марки АИ-92. «Накануне первая партия в 500 тонн — среднесуточная норма — была доставлена на АЗС сети «ННК». По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона», — говорится в сообщении.

Топливо также отправили на заправки, расположенные на трассах «Хабаровск — Бикин» и «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Хабаровский НПЗ пообещал выпускать по 1 тыс. т бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сутки. По словам председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова, эти объемы полностью покроют потребности региона.

Установку каталитического реформинга (на ней перерабатываются бензиновые фракции нефти для получения топлива) на Хабаровском НПЗ остановили в середине января в связи с поломками компрессорного оборудования. Завод является одним из основных поставщиков бензина на Дальнем Востоке, его простой привел к прекращению выпуска почти 2 тыс. т топлива в сутки.