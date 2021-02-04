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Бизнес ,  
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На Хабаровском НПЗ возобновили выпуск бензина после простоя

Первая партия Хабаровским НПЗ была отгружена накануне, топливо уже поставили на заправки. В краевом правительстве заверили, что объем выпуска после запуска завода покроет все потребности региона
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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в структуру «Независимой нефтегазовой компании», принадлежащей бывшему вице-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) возобновил производство бензина. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Завод начал снова выпускать бензин марки АИ-92. «Накануне первая партия в 500 тонн — среднесуточная норма — была доставлена на АЗС сети «ННК». По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона», — говорится в сообщении.

Топливо также отправили на заправки, расположенные на трассах «Хабаровск — Бикин» и «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре». Хабаровский НПЗ пообещал выпускать по 1 тыс. т бензина марок АИ-92 и АИ-95 в сутки. По словам председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова, эти объемы полностью покроют потребности региона.

На Дальний Восток поставили бензин с трех НПЗ для устранения дефицита
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Установку каталитического реформинга (на ней перерабатываются бензиновые фракции нефти для получения топлива) на Хабаровском НПЗ остановили в середине января в связи с поломками компрессорного оборудования. Завод является одним из основных поставщиков бензина на Дальнем Востоке, его простой привел к прекращению выпуска почти 2 тыс. т топлива в сутки.

Из-за этого неделю назад на Дальнем Востоке начался дефицит бензина — в Хабаровском крае образовались очереди на АЗС, писал портал «Новости Хабаровска. Для устранения нехватки топлива Минэнерго распорядился поставить в регион более 38 тыс. т бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья.

В ННК сообщали, что приобрели из Росрезерва 48 тыс. т топлива. На период ажиотажного спроса его отгружали в первую очередь социальным и госучреждениям, а также специальным и экстренным службам.

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Правительство Хабаровского края отметило, что сейчас на пути в регион находятся еще 2,2 тыс. т бензина из Сибири.

Запасы бензина в России снизились до минимального уровня с 2015 года
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Краевая прокуратура 3 февраля начала проверку в связи с дефицитом бензина. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов власти, руководства нефтеперерабатывающего завода, возникшей проблемы, а также своевременности поставки топлива в регион», — заявили в надзорном ведомстве.

По данным «Коммерсанта», ажиотажный спрос на бензин на фоне остановки НПЗ был обусловлен также пришедшими в регион морозами, в результате чего суточное потребление топлива в крае выросло в полтора раза — с 500 до 750 т.

Из-за этого к заправкам выстроились многокилометровые очереди, а бензин марок АИ-92 и АИ-95 фактически исчез из свободной продажи через несколько часов. При этом оптовые цены на других НПЗ — в Ангарске и Комсомольске-на-Амуре — выросли на 20%.

Автор
Михаил Котляр
бензин Хабаровск Дальний Восток
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