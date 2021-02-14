В России закончили испытания системы предупреждения о ракетном нападении

РЛС «Воронеж-М» (Фото: Минобороны РФ)

В России успешно завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев, передает телеканал «Звезда».

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — уточнил он.

По словам гендиректора, главной задачей было при помощи новых технологий обеспечить обработку информации и ее передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Она также собирает информацию о космических объектах.