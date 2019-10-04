На севере России построят две станции предупреждения о ракетном нападении

Строительство двух новых станций предупреждения о ракетном нападении в республике Коми и Мурманской области завершат в 2022 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Это будут первые станции, размещенные на Крайнем Севере.

Сейчас боевое дежурство, отмечает агентство, несут радиолокационные станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении. Они работают в Ленинградской и Калининградской областях (Западный военный округ), в Оренбургской и Иркутской областях, а также в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. По его словам, сейчас такую систему имеют только США и Россия. Ее создание в КНР, отметил президент, кардинальным образом повысит обороноспособность страны. Москва намерена и дальше работать с Пекином в области военной техники, заключил глава государства.