Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для того, чтобы у российских военных была возможность заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух иностранной боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — заявили в ведомстве.
В Минобороны сообщили, что в новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая из них заступила на боевое дежурство накануне, 1 декабря, на территории Мордовии.
Следующая подобная станция, как утверждают военные, должна прикрыть арктическое направление. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — сказал главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.