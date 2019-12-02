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Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России
Оно будет создано по аналогии с системой предупреждения о ракетном нападении. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на дежурство 1 декабря в Мордовии
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для того, чтобы у российских военных была возможность заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух иностранной боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая из них заступила на боевое дежурство накануне, 1 декабря, на территории Мордовии.

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В Мордовии на дежурство заступила РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет

Следующая подобная станция, как утверждают военные, должна прикрыть арктическое направление. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — сказал главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Сейчас в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят радиолокационные станции (РЛС) типа «Воронеж». Их основной задачей является отслеживание пусков баллистических ракет по территории России.

О том, что первая РЛС «Контейнер» заступила на дежурство близ мордовского города Ковылкино, стало известно в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщил командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин. По его словам, с ее помощью военные смогут наблюдать удары противника по территории страны на западном и южном воздушно-космических направлениях. Он отметил, что «Контейнер» даст возможность видеть взлет палубной авиации в водах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также позволит фиксировать взлет тактической авиации, запуски крылатых ракет и единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам, расположенным на территории России.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минобороны
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