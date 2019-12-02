Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

Оно будет создано по аналогии с системой предупреждения о ракетном нападении. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на дежурство 1 декабря в Мордовии

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Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для того, чтобы у российских военных была возможность заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух иностранной боевой авиации и другие аэродинамические цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — заявили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер». Первая из них заступила на боевое дежурство накануне, 1 декабря, на территории Мордовии.

Следующая подобная станция, как утверждают военные, должна прикрыть арктическое направление. «Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — сказал главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.