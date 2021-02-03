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Политика ,  
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НАТО напомнило об «агрессии» России после продления договора о ракетах

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно отреагировал на решение властей России и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он написал в Twitter.

«Приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на пять лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО», — сказал он.

По словам генсека, решение о продлении договора стало началом, а не концом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями.

Россия и США продлили договор о ядерных ракетах
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Фото:Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вместе с тем в комментарии по поводу продления договора, который опубликован на сайте НАТО, говорится, что альянс по-прежнему четко осознает проблемы, которые создает Россия. «Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности», — говорится в сообщении.

Россия и США продлили ДСНВ днем 3 февраля. В Министерстве иностранных дел России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении процедур, необходимых для его продления. На прошлой неделе президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении срока действия ДСНВ. Этому предшествовала беседа российского лидера с новым президентом США Джо Байденом.

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