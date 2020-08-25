В России завершились испытания противоракетной системы предупреждения
Российские военные завершили государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом «Интерфаксу» сообщил ее генеральный конструктор, глава концерна «МАК «Вымпел» Сергей Боев.
«Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно», —сказал Боев на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье.
По его словам, до конца сентября разработчики системы устранят полученные замечания, а затем СПРН передадут заказчику.
СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Она также собирает информацию о космических объектах.