В России завершились испытания противоракетной системы предупреждения

Радиолокационная станция «Воронеж» — российская надгоризонтная радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Российские военные завершили государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом «Интерфаксу» сообщил ее генеральный конструктор, глава концерна «МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«Государственные испытания усовершенствованной системы предупреждения о ракетном нападении завершены успешно», —сказал Боев на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье.

По его словам, до конца сентября разработчики системы устранят полученные замечания, а затем СПРН передадут заказчику.

СПРН предназначена для получения данных о ракетных пусках и их траекториях для выдачи предупреждений о нанесении ракетных ударов по объектам на территории России. Она также собирает информацию о космических объектах.