Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 14:19
Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 16:12 В Берлине назвали непонятными слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС Политика, 16:06 Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса Общество, 16:01 В Совфеде ответили на слова американского посла о санкциях из-за Крыма Политика, 16:01 ЦБ изучит ситуацию с Reddit для анализа возможных изменений регулирования Инвестиции, 16:00 Гонщик «Формулы-1» Алонсо перенес операцию после ДТП на велосипеде Спорт, 15:57 Полиция сообщила о «вандализме» протестующих у офиса Robinhood Инвестиции, 15:50 Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Pro, 15:44 Как инженеры представляли «умные» дома в СССР и США в прошлом веке РБК Стиль и LG ThinQ, 15:43 Лукашенко допустил совмещение референдума по Конституции с выборами Политика, 15:33 Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде точки Финансы, 15:24 Пикап рухнул с 20-метровой эстакады из-за снега. Видео Авто, 15:16 Отец Бритни Спирс перестал единолично распоряжаться ее финансами Стиль, 15:15 Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 15:14
Политика ,  
0 

В Совфеде ответили на слова американского посла о санкциях из-за Крыма

Признание или непризнание Крыма частью России со стороны США — несущественное обстоятельство, которое не изменит российскую политику в отношении региона. Об этом РБК сообщили члены Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков и первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Их признание или непризнание Крыма нас по большому счету не волнует. А то, что они санкции не отменят, так они не отменят не потому, что Крым в составе России, а потому что им не нравится восстановление влияния, силы России в международном таком аспекте», — сказал Цеков. По его словам, даже если бы не существовало проблемы с Крымом, США нашли бы другую причину для введения санкций.

Джабаров полагает, что Соединенные Штаты никогда не отменят санкции. Он вспомнил поправку Джексона — Вэника, которую страна ввела в 1974 году. Поправка предусматривала введение санкций в отношении стран, препятствующих эмиграции своих граждан. «Вспомните поправку Джексона — Вэника, она там, по-моему, 30 или 40 лет была, и уже не было даже причин. Уже Советского Союза не было, а поправка действовала. Нет, это такая политика у американцев», — сказал сенатор.

Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее, 30 января, посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон, а также члены Европейского союза не собираются ослаблять санкции против Москвы, которые были введены после присоединения Крыма. По его словам, этой позиции придерживаются также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, посол добавил, что американские власти не изменили свой подход ни к Украине, ни к минским соглашениям, связанными с урегулированием конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 году в результате референдума. Европейский союз и США не признали итоги голосования и ввели ограничительные меры в отношении России. В феврале 2020 года администрация Трампа продлила действие санкций. То же позднее сделал и Евросоюз.

Читайте на РБК Pro
Шесть правил результативного взыскания долгов с контрагентов Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Апокалиптический план: что будет с Amazon без Безоса — The Economist
Крым США Совет Федерации новости
Материалы по теме
Глава Крыма заявил о запасах подземных источников воды
Общество
Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций
Экономика
Военные провели учения с «Панцирем-С1» в Крыму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter