В Совфеде ответили на слова американского посла о санкциях из-за Крыма

Признание или непризнание Крыма частью России со стороны США — несущественное обстоятельство, которое не изменит российскую политику в отношении региона. Об этом РБК сообщили члены Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков и первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Их признание или непризнание Крыма нас по большому счету не волнует. А то, что они санкции не отменят, так они не отменят не потому, что Крым в составе России, а потому что им не нравится восстановление влияния, силы России в международном таком аспекте», — сказал Цеков. По его словам, даже если бы не существовало проблемы с Крымом, США нашли бы другую причину для введения санкций.

Джабаров полагает, что Соединенные Штаты никогда не отменят санкции. Он вспомнил поправку Джексона — Вэника, которую страна ввела в 1974 году. Поправка предусматривала введение санкций в отношении стран, препятствующих эмиграции своих граждан. «Вспомните поправку Джексона — Вэника, она там, по-моему, 30 или 40 лет была, и уже не было даже причин. Уже Советского Союза не было, а поправка действовала. Нет, это такая политика у американцев», — сказал сенатор.

Ранее, 30 января, посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон, а также члены Европейского союза не собираются ослаблять санкции против Москвы, которые были введены после присоединения Крыма. По его словам, этой позиции придерживаются также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, посол добавил, что американские власти не изменили свой подход ни к Украине, ни к минским соглашениям, связанными с урегулированием конфликта в Донбассе.