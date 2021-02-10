Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма

Российский Крым де-факто не входит в украинский Симферопольский район полетной информации, который контролирует воздушное движение над Черным морем. Киев предложил НАТО использовать этот транспортный коридор

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Украинские власти предложили командованию НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций альянса, мониторинга обстановки и транспортировки военных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского Министерства инфраструктуры.

Предложение было сделано во время переговоров заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера с правительственной делегацией Украины в Брюсселе.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и т.п. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

После присоединения Крыма к России управление полетами над Черным морем и Крымом фактически разделилось. Российские диспетчеры в Симферополе контролируют полеты непосредственно над полуостровом, а международные трассы над Черным морем находятся под управлением диспетчеров из Одессы и Днепра. Международные организации признают суверенитет Украины над Крымом и пользуются услугами украинских диспетчеров при полетах над Черным морем.