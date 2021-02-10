Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар» Общество, 18:07 Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата Бизнес, 18:06 Porsche Taycan установил мировой рекорд скорости в помещении. Видео Авто, 18:04 «Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне Общество, 17:50 Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений Политика, 17:47 Игра в собачку. Где торговать любимой криптовалютой Илона Маска Крипто, 17:46 Клопп не сможет прилететь в Германию на похороны матери из-за COVID Спорт, 17:39 Путин выразил надежду на доверие россиян к власти Политика, 17:39 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 17:32 Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма Политика, 17:32 WSJ узнала о заморозке принудительной продажи бизнеса TikTok в США Инвестиции, 17:24 Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов Общество, 17:23 Глава Apple Тим Кук — о защите данных и будущем ИТ Индустрия 4.0, 17:20  На северо-востоке Москвы внедорожник сбил пешеходов на тротуаре Общество, 17:14
Политика ,  
0 

Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма

Российский Крым де-факто не входит в украинский Симферопольский район полетной информации, который контролирует воздушное движение над Черным морем. Киев предложил НАТО использовать этот транспортный коридор
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские власти предложили командованию НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций альянса, мониторинга обстановки и транспортировки военных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского Министерства инфраструктуры.

Предложение было сделано во время переговоров заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера с правительственной делегацией Украины в Брюсселе.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и т.п. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

После присоединения Крыма к России управление полетами над Черным морем и Крымом фактически разделилось. Российские диспетчеры в Симферополе контролируют полеты непосредственно над полуостровом, а международные трассы над Черным морем находятся под управлением диспетчеров из Одессы и Днепра. Международные организации признают суверенитет Украины над Крымом и пользуются услугами украинских диспетчеров при полетах над Черным морем.

Украина проведет в Одессе совместные военные учения с НАТО
Политика
Фото:Архип Верещагин / ТАСС

В 2014 году Федеральное авиационное управление США (ФАУ) запретило полеты своих самолетов над зоной конфликта в Донбассе, полеты над Крымом, а также над зоной Черного моря и вокруг него. В октябре 2019 года власти США констатировали, что «ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась», и разрешили своим самолетам летать в этой зоне под управлением украинских диспетчеров. Запретная зона для самолетов США фактически сузилась до полетов непосредственно над Крымским полуостровом и зоной конфликта в Донбассе, они получили право летать вокруг Крыма и над прилегающей акваторией Черного моря.

Запретные зоны для полета американских самолетов в районе Крыма и Донбасса по состоянию на 2018 и конец 2019 года
Запретные зоны для полета американских самолетов в районе Крыма и Донбасса по состоянию на 2018 и конец 2019 года

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

«Хотя ФАУ ожидает, что Россия в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать [наличие] конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов. <...> Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях», — отметили авиационные власти США.

Глава украинской делегации в Брюсселе — премьер-министр Денис Шмыгаль — заявил, что Украина совместно с силами НАТО планирует провести в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». «Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», — сказал он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Визит был организован для переговоров с руководством Евросоюза и НАТО.

НАТО продолжает усиливать свое военное присутствие в Черном море, заявил Столтенберг. По его словам, блок идет на это в ответ на действия России в регионе. В декабре 2020 года Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму. Он указал на продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины.

Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Участие в них также приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Маневры продлились семь дней.

Автор
Владислав Гордеев
НАТО Украина воздушное пространство
Материалы по теме
Украина проведет в Одессе совместные военные учения с НАТО
Политика
Столтенберг объяснил усиление НАТО в Черном море действиями России
Политика
Власти Крыма назвали бессмысленными санкции Украины против авиакомпаний
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter