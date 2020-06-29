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Война санкций ,  
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ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

Европейский союз (ЕС) решил продлить секторальные экономические санкции против России еще на полгода, до 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Секторальные санкции против России продлены, поскольку, как пояснили в Совете Евросоюза, полная реализация Минских соглашений «еще не достигнута».

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О том, что страны Евросоюза договорились продлить санкции против России еще на полгода, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на главу Евросовета Чарльза Мишеля. Последний раз Брюссель продлевал ограничения против отдельных секторов российской экономики в декабре — до 31 июля.

Ранее в июне ЕС также продлил санкции против России из-за присоединения Крыма — они будут действовать до 23 июня 2021 года.

Изначально ограничительные меры против России были введены Евросоюзом в 2014 году из-за событий на востоке Украины. Эти ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также товары двойного назначения.

Санкции ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт военной техники. Также запрет распространяется на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, ограничен доступ России к чувствительным технологиям, в том числе в нефтяной отрасли.

В конце июня в конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на усилия по сдерживанию России в Европе. Такие расходы предусмотрены проектом военного бюджета страны на 2021 год, документ еще не принят.

Теги: Евросоюз, санкции против России
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