ЕС продлил санкции против России до января 2021 года

Европейский союз (ЕС) решил продлить секторальные экономические санкции против России еще на полгода, до 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Секторальные санкции против России продлены, поскольку, как пояснили в Совете Евросоюза, полная реализация Минских соглашений «еще не достигнута».

О том, что страны Евросоюза договорились продлить санкции против России еще на полгода, ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на главу Евросовета Чарльза Мишеля. Последний раз Брюссель продлевал ограничения против отдельных секторов российской экономики в декабре — до 31 июля.

Ранее в июне ЕС также продлил санкции против России из-за присоединения Крыма — они будут действовать до 23 июня 2021 года.