В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
В московском штабе Навального сообщили о приходе силовиков Общество, 00:53 Экс-депутат выступила с критической речью на Всебелорусском собрании Политика, 00:46 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 00:25 Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет Бизнес, 00:01 Эксперты оценили вероятность «губернаторопада» перед думскими выборами Политика, 00:00 Аналитики оценили влияние «демографического следа» пандемии на экономику Экономика, 00:00 Фернандо Алонсо попал в ДТП на велосипеде Спорт, 11 фев, 23:53 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 11 фев, 23:45 «Бавария» второй раз в истории выиграла клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 11 фев, 23:38 В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков Общество, 11 фев, 23:31 Путин выделил более 83 млн руб. на выплаты ветеранам Севастополя Общество, 11 фев, 23:27 Коронавирус, долголетие и здоровье: советы швейцарских врачей Партнерский материал, 11 фев, 23:07 Небензя обвинил Германию и Францию в нежелании «услышать голос» Донбасса Политика, 11 фев, 23:00 Байден отменил указ Трампа, позволявший финансировать стену на границе Политика, 11 фев, 22:53
Дело Навального ,  
0 

В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в применении насилия в отношении силовиков на несанкционированной акции 31 января. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Из сообщения следует, что ранее он уже был задержан на акции.

«На Пионерской площади в ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — уточняется в сообщении. В МВД отметили, что подозреваемый нанес силовикам «телесные повреждения».

В Петербурге на митинге произошли столкновения протестующих с ОМОНом
Политика
Санкт-Петербург

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).

За стычки на Пионерской площади ранее задержали одного человека. По версии следствия, он «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения».

Также задержаны два человека, которых подозревают в нападении на силовиков на Сенной площади. Оба оказались уроженцами Архангельской области.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему после пандемии бренды будут охотиться за беби-бумерами Маркус Бакингем: о чем вам нужно спросить себя, прежде чем принять оффер Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по России 23 и 31 января, 2 февраля, все акции не были согласованы властями. По данным «ОВД-Инфо», 23-го числа в Петербурге задержали 574 человек, 31 января их число составило 1315 человек, а 2 февраля задержаны были 261 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия силовиков на несанкционированных акциях 31 января оправданными, так как, по его словам, среди митингующих были провокаторы. «Естественно, полиция применяет меры против участников, отсюда такое количество задержанных. Достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Естественно полиция действует и применяет необходимые действия», — отметил он.

Навального задержали 17 января сразу же по прилету в Россию из Германии, где он был на лечении. Оппозиционера арестовали, 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер считает решение политически мотивированным.

силовики протесты задержание митинги Санкт-Петербург новости
Материалы по теме
В Петербурге на митинге произошли столкновения протестующих с ОМОНом
Политика
В Петербурге завели дело о нападении на росгвардейца на акции протеста
Политика
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на ОМОН на митинге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter