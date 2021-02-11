В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков

За стычки на Пионерской площади ранее задержали одного человека. По версии следствия, он «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивающего правопорядок, причинив ему физическую боль и телесные повреждения».

Также задержаны два человека, которых подозревают в нападении на силовиков на Сенной площади. Оба оказались уроженцами Архангельской области.

Протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли по России 23 и 31 января, 2 февраля, все акции не были согласованы властями. По данным «ОВД-Инфо», 23-го числа в Петербурге задержали 574 человек, 31 января их число составило 1315 человек, а 2 февраля задержаны были 261 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия силовиков на несанкционированных акциях 31 января оправданными, так как, по его словам, среди митингующих были провокаторы. «Естественно, полиция применяет меры против участников, отсюда такое количество задержанных. Достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Естественно полиция действует и применяет необходимые действия», — отметил он.

Навального задержали 17 января сразу же по прилету в Россию из Германии, где он был на лечении. Оппозиционера арестовали, 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер считает решение политически мотивированным.