В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в нападении на силовиков
В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в применении насилия в отношении силовиков на несанкционированной акции 31 января. Об этом РБК сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Из сообщения следует, что ранее он уже был задержан на акции.
«На Пионерской площади в ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», — уточняется в сообщении. В МВД отметили, что подозреваемый нанес силовикам «телесные повреждения».
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).