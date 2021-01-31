В Петербурге на митинге произошли столкновения протестующих с ОМОНом

Санкт-Петербург (Фото: Александр Атасунцев / РБК)

В Санкт-Петербурге на несанкционированной акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального начались стычки протестующих с бойцами ОМОНа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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По его словам, столкновения начались на Пионерской площади: участники митинга пытались отбить задержанного у силовиков. Затем сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих, несколько десятков человек задержали.

После этого участники акции начали уходить с Пионерской площади и выдвинулись в сторону площади Восстания.

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