Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах

В Кремле считают, что полиция во время разгона несанкционированных акций 31 января поступала по закону, а среди протестующих было много хулиганов и провокаторов, заявил Дмитрий Песков

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Полицейские на несогласованных акциях 31 января действовали в рамках закона, на митингах было большое количество хулиганов и провокаторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о незаконных акциях, естественно, полиция применяет меры против участников, отсюда такое количество задержанных. Достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Естественно полиция действует и применяет необходимые действия», — ответил Песков.

На вопрос об избиениях протестующих Песков призвал не обобщать эти случаи. «Не приходится говорить о массовом характере. Какие-либо обобщающие оценки тут вряд ли уместны. Важен каждый конкретный случай. Но важно, что речь идет о мерах соблюдения правопорядка в ходе незаконных акций», — пояснил он.

По словам Пескова, президент не видел видео с применением полицией электрошокеров. «Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео записывается тысячи. Активисты. участники службы записывают. Президент просто не в состоянии смотреть все эти видео», — заявил пресс-секретарь президента.