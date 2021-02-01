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Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах

В Кремле считают, что полиция во время разгона несанкционированных акций 31 января поступала по закону, а среди протестующих было много хулиганов и провокаторов, заявил Дмитрий Песков
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полицейские на несогласованных акциях 31 января действовали в рамках закона, на митингах было большое количество хулиганов и провокаторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о незаконных акциях, естественно, полиция применяет меры против участников, отсюда такое количество задержанных. Достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Естественно полиция действует и применяет необходимые действия», — ответил Песков.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

На вопрос об избиениях протестующих Песков призвал не обобщать эти случаи. «Не приходится говорить о массовом характере. Какие-либо обобщающие оценки тут вряд ли уместны. Важен каждый конкретный случай. Но важно, что речь идет о мерах соблюдения правопорядка в ходе незаконных акций», — пояснил он.

По словам Пескова, президент не видел видео с применением полицией электрошокеров. «Он не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций. Вы знаете, что видео записывается тысячи. Активисты. участники службы записывают. Президент просто не в состоянии смотреть все эти видео», — заявил пресс-секретарь президента.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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Он также отметил, что «минувшее воскресенье стало нелегким для многих стран». «Незаконные акции имели место во многих странах. В большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены, они просто запрещены. Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и незаконных акций, которые проходили в нашей стране, еще раз повторяю — мы не готовы воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет и не будем это делать», — резюмировал Песков.

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В воскресенье, 31 января, несогласованные акции протеста против преследования оппозиционера Алексея Навального прошли во многих городах России. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» всего в стране полицейские задержали более 5 тыс. человек, что стало рекордом за последние годы. 

Больше всего задержаний пришлось на Москву (1608 человек) и Санкт-Петербург (1122). В Красноярске задержаны 194 человека, в Нижнем Новгороде — 182. По данным правозащитников, более ста задержаний зафиксировано в Твери, Воронеже, Владивостоке и Новосибирске.


 

Автор
Владислав Гордеев
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