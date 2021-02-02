В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на ОМОН на митинге

В Санкт-Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на правоохранителей во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшего 31 января. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по городу.

Ранее СК заявил, что во время протестов неизвестные напали на силовиков на Сенной площади. Было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Как уточняет СК, к настоящему моменты задержаны двое подозреваемых, оба оказались уроженцами Архангельской области.

Первым задержали 32-летнего мужчину, вторым — мужчину 1989 года рождения. «Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади подозреваемые, действуя совместно с неизвестными лицами, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов», — указано в сообщении.