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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на ОМОН на митинге

В Санкт-Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на правоохранителей во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшего 31 января. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по городу.

Ранее СК заявил, что во время протестов неизвестные напали на силовиков на Сенной площади. Было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Как уточняет СК, к настоящему моменты задержаны двое подозреваемых, оба оказались уроженцами Архангельской области.

В Петербурге в связи с протестами арестовали около 40 человек
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Первым задержали 32-летнего мужчину, вторым — мужчину 1989 года рождения. «Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади подозреваемые, действуя совместно с неизвестными лицами, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов», — указано в сообщении.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Решается вопрос об аресте подозреваемых. Следствие устанавливает личности остальных участников столкновения с силовиками.

По той же статье в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на силовиков на Пионерской площади. По версии СК, он «не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причинив ему физическую боль и телесные повреждения».

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Несогласованные акции в поддержку Навального прошли 31 января в разных регионах России. В аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шишлова сообщили, что в Петербурге к протестам присоединились не менее 4 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», задержали 1313 человек. Объединенная пресс-служба городских судов указала, что более 20 человек были арестованы.

Всего по стране, по информации «ОВД-Инфо», во время несанкционированных акций 31 января задержали 5646 человек, из них в Москве — 1861.

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный.

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