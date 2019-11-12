«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль

Закрытие счета в бонусной программе авиакомпания объяснила целенаправленным нарушением правил перелетов. Ранее Михаил Галин рассказал, что смог провезти своего питомца в салоне самолета вопреки превышению разрешенного веса

Михаил Галин (Фото: mikhail.galin.7 / Facebook)

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из числа участников своей программы лояльности Михаила Галина, который в начале ноября в нарушение правил провез в салоне одного из ее самолетов кота весом более 8 кг. О случившемся Галин рассказал на своей странице в Facebook, пояснив, что животное из-за перевеса требовали отправить в багажный отсек, однако он боялся за здоровье животного, а потому вынужден был сдать билет и взять новый на другой день. На этот раз Галин пошел на хитрость: перед контрольным взвешиванием его питомца заменили на похожую на него, но укладывающуюся в норму кошку знакомой.

«Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», — сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», отметив, что факт подмены перед взвешиванием был подтвержден при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Сославшись на целенаправленное нарушение Галиным правил воздушной перевозки, авиакомпания исключила его из программы лояльности «Аэрофлот Бонус».

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — пояснили в пресс-службе.