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«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тыс. бонусных миль
Закрытие счета в бонусной программе авиакомпания объяснила целенаправленным нарушением правил перелетов. Ранее Михаил Галин рассказал, что смог провезти своего питомца в салоне самолета вопреки превышению разрешенного веса
Аэрофлот AFLT ₽104,52 -0,06% Купить
Михаил Галин (Фото: mikhail.galin.7 / Facebook)

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из числа участников своей программы лояльности Михаила Галина, который в начале ноября в нарушение правил провез в салоне одного из ее самолетов кота весом более 8 кг. О случившемся Галин рассказал на своей странице в Facebook, пояснив, что животное из-за перевеса требовали отправить в багажный отсек, однако он боялся за здоровье животного, а потому вынужден был сдать билет и взять новый на другой день. На этот раз Галин пошел на хитрость: перед контрольным взвешиванием его питомца заменили на похожую на него, но укладывающуюся в норму кошку знакомой.

«Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», — сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», отметив, что факт подмены перед взвешиванием был подтвержден при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Сославшись на целенаправленное нарушение Галиным правил воздушной перевозки, авиакомпания исключила его из программы лояльности «Аэрофлот Бонус».

«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника закрыт», — пояснили в пресс-службе.

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Сам Галин сообщил РБК, что к моменту закрытия на его бонусном счету было почти 400 тыс. бонусных миль.

«У меня там было достаточно много миль — 370 тысяч. Их аннулировали. Никакого уведомления не было, я уже сам звонил и узнавал. Сказали, что баланс равен нулю. Я звонил на информационный номер, сказали, что, если вдруг вам нужны какие-то подробности, уточнения, вы можете написать через форму обратной связи на сайте», — пояснил он.

По словам Галина, он не стал отправлять письмо с просьбой пояснить причину аннулирования. «Закон есть закон, я нарушил. Они имеют право распоряжаться своей бонусной программой так, как им удобно. Жестковато, конечно, это больше десяти лет был их лояльным клиентом, нарабатывал мили. Но, если компания посчитала, что так справедливо, пусть будет так», — сказал Галин.

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11 ноября, разъясняя свою позицию, Галин написал, что у него нет претензий к «Аэрофлоту», который выполнял свою работу по установленным правилам. «Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ, независимо от мотивов побуждения», — написал он, отметив, что ряд иностранных компаний разрешает перевозку в салоне необходимых пассажиру для психологической поддержки животных весом намного более 8 кг (в полет берут даже пони), а сдать кота в багаж на перелете продолжительностью восемь часов он не мог из-за боязни, что тот не перенесет путешествие.

Правила «Аэрофлота» запрещают провозить в салоне самолетов животных и птиц, масса которых вместе с контейнером превышает 8 кг. Во время полета пассажирам запрещается открывать контейнер и вынимать или выпускать животное, а также кормить животное во время полета. Контейнеры с животными весом более 8 кг, но не более 50 кг положено перевозить в багажном отсеке.

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В ноябре 2018 года «Аэрофлот» лишил Митю Алешковского платинового статуса в бонусной программе за нарушение ее правил. Это произошло после того, как Алешковский в Twitter нелестно отозвался о психическом состоянии гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в связи с публикацией приказа о запрете сотрудникам «Аэрофлота» использовать на рабочем месте фотосъемку и аудио- и видеозапись на телефон. Также золотого статуса в бонусной программе была лишена жена Алешковского Анна Дежурко.

Представитель «Аэрофлота» пояснил РБК, что решение о лишении Алешковского статуса и всех ранее накопленных на его счете миль было принято на основании правил программы лояльности. Пункт 7.5 правил дает «Аэрофлоту» право аннулировать счет участника программы, элитный уровень и его привилегии «без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций» в случае размещения последним в интернете «публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию ПАО «Аэрофлот», а также размещения в интернете отзывов и иных публикаций, направленных на унижение чести и достоинства человека, работников «Аэрофлота», «выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам поведения».

В январе «Аэрофлот» отключил от программы «Аэрофлот Бонус» за использование ненормативной лексики и оскорбительные высказывания в адрес авиаперевозчика в соцсетях блогера Александра Соколовского. Представитель авиакомпании сообщил РБК, что компания и дальше будет отключать клиентов от бонусной программы за оскорбительные высказывания.

В мае 2019 года суд отказал Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота».

Авторы: Екатерина Костина, Евгений Калюков
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: «Аэрофлот», кот
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