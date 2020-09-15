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«Аэрофлот» ограничил перевозку животных

«Аэрофлот» ввел правило «один пассажир — одно животное». Перевозить питомцев смогут только лица старше 18 лет, сообщили РБК в компании
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Аэрофлот» с 15 сентября начнет поэтапно вводить новые правила перевозки животных, сообщил РБК официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Теперь перевозить животное смогут только совершеннолетние пассажиры.

«Вводится правило «один пассажир — одно животное»: взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным», — сообщил Демин.

Он отметил, что возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. Если это щенки или котята, которым от восьми недель до шести месяцев, то в один контейнер можно поместить до трех животных. Если же нужно перевезти два и более животных, пассажиры могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, сказал Демин.

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Изменения коснутся и правил оформления животного перед полетом. Пассажир должен будет прикрепить к контейнеру специальную бирку с контактными данными. Этот стикер будут выдавать на стойке регистрации.

В январе пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота погибли во время транспортировки в аэропорту. У третьей кошки, которая летела в Софию без выдачи в Москве, ветеринар диагностировал обморожение. После этого в Шереметьево начали служебное расследование, а авиакомпания пообещала пересмотреть правила транспортировки переносок с животными.

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В марте Чумаченко сообщил, что в МВД отказались возбуждать уголовное дело из-за гибели животных. «Аэрофлот» возложил ответственность за инцидент на компанию «Шереметьево Хэндлинг», обрабатывающую багаж всех его рейсов в аэропорту.

В июне стало известно о еще одном животном, которое пострадало во время перевозки «Аэрофлотом». Пользователь Instagram Ксения Ильичева сообщила, что когда ее мать в аэропорту Симферополя получила собаку, животное и клетка были испачканы в крови. «Все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови. На собаке были участки засохшей грязи», — написала девушка.

В «Аэрофлоте», комментируя случившееся, заявили, что клетка с собакой в багаже перемещалась аккуратно. По словам Демина, на время клетку закрепили, сняв перед этим с нее колеса, а после прибытия осторожно выгрузили. Он предположил, что животное могло пораниться самостоятельно. «Такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть, и зубы, когда пытается выбраться из клетки в полете», — сказал представитель «Аэрофлота».

Авторы: Мария Кокорева, Виктория Полякова
Теги: «Аэрофлот»
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