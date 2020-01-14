Минтранс не изменит нормы для животных в самолетах после истории с котом

После истории с «Аэрофлотом», который не пустил в салон «толстого» кота, общественники среди прочего выступили за право для пассажиров доплатить за минимальный (1–2 кг) перевес животного. Минтранс предложение не поддержал

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) об изменении правил перевозки животных в самолетах, пишут «Известия» со ссылкой на ответ министерства от 19 декабря.

Пассажиры в том числе предлагали сделать едиными требования по габаритам переносок для комнатных животных (не менее 115 см по сумме трех измерений — длине, ширине и высоте) и весу (не ниже 8 кг), а также разрешить пассажирам доплачивать за минимальный (1–2 кг) перевес, чтобы они могли взять животное в салон самолета. ООП также выступало за введение единых габаритов ручной клади для всех авиакомпаний либо за сохранение прежней системы, но с возможностью превышать нормы перевозчиков на 5 см.

Минтранс в ответе ООП пояснил, что действующие нормы провоза ручной клади устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. Брать в салон комнатное животное можно только с разрешения перевозчика. Кроме того, вес животного не включается в норму бесплатного багажа и оплачивается отдельно, а его предельные значения авиакомпания устанавливает самостоятельно. В такой ситуации введение единых габаритов для ручной клади и переносок нецелесообразно, говорится в письме министерства.

Тема перевозки животных в самолетах стала обсуждаться после того, как осенью 2019 года клиент «Аэрофлота» Михаил Галин в нарушение правил авиакомпании провез в салоне самолета кота Виктора весом более 8 кг. Перевозчик аннулировал Галину 400 тыс. бонусных миль.