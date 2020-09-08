Utair увеличила максимально допустимое число животных на одном авиарейсе

Теперь в салоне можно провезти до десяти животных за один рейс. Раньше на борт допускали только трех кошек или собак

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Пассажиры авиакомпании Utair с сентября могут брать в салон самолета до десяти животных на один рейс. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее в Utair, как и в большинстве других российских авиакомпаний, можно было провозить в салоне не более трех питомцев за один полет.

В соответствии с новыми правилами в салоне экономкласса можно будет разместить до восьми животных, а бизнес-класса — до двух. Стоимость провоза одного домашнего животного на внутренних рейсах составит 3 тыс. руб, на международных — €50.

В компании отметили, что кошки и собаки весом до 10 кг должны летать в самолетах Utair исключительно в мягких переносках габаритами 55х40х25 см. Для животных-поводырей сохраняется бесплатная перевозка.