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Utair увеличила максимально допустимое число животных на одном авиарейсе

Теперь в салоне можно провезти до десяти животных за один рейс. Раньше на борт допускали только трех кошек или собак
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Пассажиры авиакомпании Utair с сентября могут брать в салон самолета до десяти животных на один рейс. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее в Utair, как и в большинстве других российских авиакомпаний, можно было провозить в салоне не более трех питомцев за один полет.

В соответствии с новыми правилами в салоне экономкласса можно будет разместить до восьми животных, а бизнес-класса — до двух. Стоимость провоза одного домашнего животного на внутренних рейсах составит 3 тыс. руб, на международных — €50.

В компании отметили, что кошки и собаки весом до 10 кг должны летать в самолетах Utair исключительно в мягких переносках габаритами 55х40х25 см. Для животных-поводырей сохраняется бесплатная перевозка.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Мы получали большой поток обращений от пассажиров с просьбой провозить в салоне более трех животных. Весь коллектив Utair поддержал эту инициативу. Внедрили ее за пару недель благодаря энтузиазму и вовлеченности сотрудников», — рассказал президент авиакомпании Павел Пермяков.

В январе «Аэрофлот» выступил за пересмотр правил перевозки животных после получившей скандальный резонанс гибели двух кошек в багажном отделении его самолета. В авиакомпании отметили, что в смерти питомцев виновны сотрудники компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Тема перевозки животных авиакомпаниями начала активно обсуждаться после инцидента осенью 2019 года, когда пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин в провез в салоне самолета своего кота Виктора весом более 8 кг, что было нарушением правил. За это перевозчик лишил Галина 400 тыс. бонусных миль.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Общероссийское объединение пассажиров выдвинуло предложение пересмотреть действующие правила, ввести единые габариты и доплату за перевозку. Однако Минтранс не поддержал инициативу, указав, что нормы для перевозки животных в салоне зависят от конструкции каждой конкретной модели самолета.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Utair, животные, авиаперелеты
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Минтранс не изменит нормы для животных в самолетах после истории с котом
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