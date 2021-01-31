ЕС осудил задержания на акциях протеста в России 31 января

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борелль осудил задержания на несанкционированных акциях протеста 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я сожалею о сегодняшних повторных массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства», — написал Борелль.

Кроме ЕС действия силовиков осудило посольство США в России. Оно обратило внимание на задержание журналистов. «Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы», — отметили в дипмиссии.