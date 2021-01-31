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Отравление Навального ,  
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ЕС осудил задержания на акциях протеста в России 31 января

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борелль осудил задержания на несанкционированных акциях протеста 31 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я сожалею о сегодняшних повторных массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства», — написал Борелль.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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Кроме ЕС действия силовиков осудило посольство США в России. Оно обратило внимание на задержание журналистов. «Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы», — отметили в дипмиссии.

Задержания и стычки с ОМОНом на акциях протеста 31 января. Видео
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Эта протестная акция стала рекордной по количеству задержанных. По данным «ОВД-Инфо» к 21:06 по всей стране задержали 4818 человек. Наибольшее количество задержанных в Москве и Санкт-Петербурге — 1515 и 1097 человек соответственно.

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Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
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Протестующие вышли в поддержку Алексея Навального, которого в середине января арестовали по возвращении в Москву из Берлина, где он проходил лечение. По словам немецких врачей, Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве это отрицают, власти неоднократно заявляли, что следов яда в организме оппозиционера до отправки в ФРГ не было. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный. Суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

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