Лукашенко назвал связку Белоруссии и России основой стабильности региона

Александр Лукашенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики, Минск (Фото: Максим Гучек /БелТА / ТАСС)

От взаимодействия Минска и Москвы зависит мирное и стабильное будущее всего региона, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил, выступая перед делегатами Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент РБК.

«От связки Беларусь — Россия во многом зависит мирное и стабильное будущее региона», — сказал Лукашенко. По его словам, «некоторые аналитики» пытаются «внедрить в массовое сознание, что углубление взаимодействия грозить чуть ли не потерей суверенитета». «Давайте раз и навсегда расставим точки над «i». Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также сказал, что готов умирать не только за свою страну, но и за Россию в том числе.

В марте прошлого года между Белоруссией и Россией возобновились переговоры об усилении интеграции в рамках Союзного государства, Москва предложила создать 12 наднациональных органов. Среди них — единый эмиссионный центр, который подразумевает введение единой валюты, счетная палата, суд Союзного государства, а также единые органы таможни и единые налоговые органы. Предложение предусматривало также создание наднациональных регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.