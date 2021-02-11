В Минске стартует Всебелорусское народное собрание

Александр Лукашенко выступит в оба дня работы Всебелорусского народного собрания. Ранее он обещал, что на форуме обсудят не только стратегию развития на пятилетку, но и конституционную реформу

В Минске 11 и 12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, которое президент Александр Лукашенко называет «важнейшим событием в жизни страны». Оно проводится каждые пять лет начиная с 1996 года и представляет собой провластный форум, участники которого — депутаты и чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, учителя и врачи — обсуждают стратегию развития на предстоящую пятилетку.

При этом у Всебелорусского собрания юридического статуса нет, о нем ничего не говорится в Конституции страны. Традиционно делегаты принимают ряд резолюций, но эти документы не имеют прямого действия, а оформляются как предложения президенту.

Нынешнее собрание, лозунг которого — «Единство! Развитие! Независимость!», проходит на фоне продолжающихся с августа прошлого года акций протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и прекращения насилия со стороны правоохранительных органов. Начавшиеся после президентских выборов протесты летом и осенью собирали десятки тысяч участников, с наступлением холодов их заменили районные и дворовые протесты.

Одним из ответов на протесты со стороны официального Минска стало предложение Лукашенко внести поправки в Конституцию страны, провести референдум по изменениям, а потом новые выборы президента. Народное собрание как раз и станет площадкой для обсуждения изменений, говорил белорусский президент. «Нам надо утвердить пятилетку — как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии <...> Второй вопрос — политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее», — описывал он в декабре повестку форума. Однако главной задачей собрания все-таки заявлено обсуждение стратегии развития страны на 2021–2025 годы.