Кремль опроверг сообщения об идее Путина объединить Россию и Белоруссию

По словам Пескова, президенты обсуждали не объединение, а углубление интеграции. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Путин предлагал Лукашенко создать «сверхдержаву», которую бы возглавил российский лидер

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию агентство Bloomberg о том, что Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию в одно государство, сообщает агентство «РИА Новости».

«Это не так. Они говорили об углублении союзной интеграции в рамках Союзного государства», — заявил Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин еще в конце декабря пытался убедить Лукашенко объединить две страны и создать «сверхдержаву», в которой российский президент мог бы стать руководителем. Собеседники Bloomberg сообщили, что хотя Лукашенко и является сторонником интеграции, однако от полного объединения двух стран он отказался.

В конце декабря прошлого года Дмитрий Медведев рассказал о том, что после выполнения 30 дорожных карт по интеграции России и Белоруссии можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», которая предусматривает создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра.